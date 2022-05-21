陸夯露營3／北京營地住一晚人均3600元　設施未跟上仍處「跟風期」

▲ 疫情防控下，大陸流行起精緻露營。（圖／記者蔡儀潔攝）

記者蔡儀潔／北京報導

露營在大陸有多火？台青小祐形容，「現在誰還沒去過就落伍啦。」記者日前前往北京郊區一處營地實際體驗，現場多是三五好友來打卡，人潮眾多，總體人均消費約為800元（人民幣，下同，約新台幣3600元）。不過與台灣露營相對比，大陸「露營熱」背後的軟硬設施並未跟上。

要說大陸最愛露營的城市，北京穩居第一。《2022露營品質研究報告》指出，74%的露營愛好者來自一線及新一線城市。記者不完整統計，北京露營地超過40家，分布在房山區、平谷區、通州區等地。

一場「精緻露營」要花多少錢？數據顯示，通過攜程購買露營產品的人均消費在600元左右，過夜露營人均消費約700元，最高來到1999元（約新台幣9000）元，總體價格並不便宜。

▲北京一處建於滑雪場內的營地。（圖／記者蔡儀潔攝）

《ETtoday新媒體》記者實際到北京平谷區體驗一番時下最熱門的「精緻露營」。該場地由高爾夫球場改建，主打裝備齊全，旅客無需大包小包便可輕鬆體驗大自然。午間時分，走進位於滑雪場內的露營基地，發現BBQ烤肉區域熱火朝天，有些人是三五好友來聚會，有些是一家大小來戶外放風。

▼ 營地旁邊是BBQ烤肉區。（圖／記者蔡儀潔攝）

帳篷區位於小山坡上，入住旅客幾乎都是年輕人，不少人自備便攜式爐具在帳篷外野炊，笑聲此起彼，也有打扮亮麗的民眾在擺出各種pose拍照。其中一位女生小朱表示，已經拍到美照啦，等下要PO在網上。

台灣近年因疫情也流行過精緻露營，營地主要分散在各地的山區與海邊，山區的部分有宜蘭、桃竹苗等地，北海岸、台中、花蓮也有一些主打海景的露營熱門區。不少營地會結合其他活動，例如「露營+溯溪」、「露營+採草莓」等，形式多元化。

▲台灣一處露營營地。（圖／記者蔡儀潔攝）

台陸兩地的精緻露營均主打「拿包入住」輕鬆又便利，提供停車、餐點等，而且佈置華麗，供民眾凹造型打卡拍照。不過，大陸露營仍存在設施不夠完善、管理運營不成熟的問題，例如垃圾處理、洗手間修建、戶外防護、應急管理知識普及等。

記者觀察發現，平谷區該處露營營地是由滑雪場運營，多個休閒設施要共用一個公共廁所，內部衛生條件令人搖頭，且無淋浴空間；營地無熱水，燈光昏暗，每個帳篷僅有一個小提燈。另外，由於露營受季節和天氣影響較大，北京5月的夜晚氣溫寒冷，但帳篷僅有水床和一層薄被，若需要額外被子須支付50元，深夜陸續有不少遊客因受不了寒冷而收拾行李離開。

打開社群平台小紅書搜尋「露營吐槽」，相關貼文超過3200則，多數是關於環境差、生態保護不到位、營地交通擁堵等，引發關注。

對此，有業內人士向《ETtoday新媒體》表示，任何一個行業的發展，大致都會經歷混沌期、啟蒙期、跟風期、淘汰期和平穩期，應該用發展的眼光和包容的態度看待目前露營行業的現狀。

據悉，露營此前盛行於歐美，後來在日韓等地興起，衍生出了不同類別，而大陸流行的是其中的「精緻露營」，其由「Glamorous Camping」組合而來，也被稱為「豪華露營」，更注重精良裝備、個性化的體驗。

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