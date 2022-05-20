3問質疑衛福部卡企業買快篩　邱顯智要陳時中踹共

▲時代力量立委邱顯智。（資料照／記者屠惠剛攝）

記者呂晏慈／台北報導

本土疫情嚴峻，民眾對快篩試劑需求大增，不過，時代力量立委邱顯智20日透過臉書抨擊，衛福部新上線的開放企業申請專案輸家用快篩試劑規定，但卻把截止時間提前至6月底，還規定要「委託醫療器材商」並須經過衛福部的EUA，「他實在很不想用圖利的角度來理解這件事」，呼籲衛福部長陳時中釋疑。

邱顯智質疑，「衛福部到現在還在卡企業買快篩？」開放企業申請專案輸家用快篩試劑的規定，今天重新上線了，新規定莫名其妙，根本是在增加企業進口快篩的門檻。

邱顯智指出，衛福部食藥署要求，6月30日前，企業得委託醫療器材商申請專案輸入經衛生福利部專案核准之家用新型冠狀病毒檢驗試劑，每員工以100劑為限。

不過，邱顯智要提出3個問題請教「莫名其妙的食藥署」：第一，6月30日疫情就結束了嗎？防疫條例都要延長施行時間了，還把截止時間從8月底提前到6月底？第二，快篩試劑的運送保存並無特別之處，日前也開放人民從海外自購，為什麼到了企業就要多一層關卡，非得「委託醫療器材商」？第三，要輸入的快篩，還限制須經過衛福部的EUA？這到底是什麼邏輯？

邱顯智表示，世界各國經過檢驗可用的快篩那麼多，衛福部不主動認可各國認證過的快篩已經很被動了，到目前為止只有30款左右，現在還要限制企業只能買衛福部EUA？他實在很不想用圖利的角度來理解這件事，呼籲陳時中，告訴大家衛福部到底在想什麼。

▼衛福部開放企業申請專案輸家用快篩試劑規定上線。（圖／翻攝自邱顯智臉書）