學者憂70歲↑死亡率高於背景值　陳時中：新冠對高齡者有威脅

▲中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中。（圖／指揮中心提供）

記者楊晏琳／台北報導

台灣大學公共衛生學院教授陳秀熙日前指出，此波疫情已讓70歲以上族群的死亡率高於同期背景值。針對此說法，指揮中心指揮官陳時中表示，年長者染疫死亡率確實比較高，對高齡者有威脅性，「不用比就知道。」

陳秀熙表示，70歲以上疫情爆發前後的通報死亡有所提升，染疫直接死亡、照護量能不足的間接死亡比例，甚至在短短2週內就佔了53%，若不儘快調整政策，恐造成疫情間接或直接損失。

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針對陳秀熙的說法，陳時中坦言，老年人死於新冠肺炎的機率確實比較多，「但一個疾病有一定比例死亡，所以用背景值比較意義不大」，他認為，要做背景值，應從兩個不同時間看看同樣的比值，全死因的死亡率是不是有變化，那就有參考意義。

「說70歲以上的確診的死亡率，比背景值要高？這是一定的，要不然這疾病就變沒有威脅性」，陳時中強調，新冠肺炎對高齡者有威脅性，世界各方面數字都有顯露，台灣當然也不會例外。

至於背景死亡是什麼？陳秀熙解釋，背景死亡率代表的是與COVID-19無關的背景死亡，通報死亡代表COVID-19感染（直接）及醫療量能緊縮（間接）造成的死亡。

陳秀熙指出，台灣在疫情前，70歲以上的通報死亡為50.3/10000，小於全死因背景死亡率192.3/10000；不過在疫情爆發之後，以4/28～5/15的區間來看，通報死亡升至52.3/10000，大於全死因背景死亡率23.9/10000，換算下來，因疫情導致的直接及間接死亡，短短2週內就佔了53%，不容忽視。