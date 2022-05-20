侯友宜「2大政策」領先中央一條街　指揮中心採納推全台

▲新北市長侯友宜多次預先規劃應對疫情的規範。（圖／記者湯興漢攝）



記者鄒鎮宇／綜合報導

台北市長柯文哲、新北市長侯友宜兩人近日不斷砲打中央，民進黨副秘書長林鶴明直批雙北市長作秀，「一通電話就解決何須表演？」然而，侯友宜直接打臉，稱多次打給指揮官陳時中都沒解決問題。據悉，侯友宜在疫情爆發以來多次自主應變、調整制度，其中「居家照護」、「居隔轉型」兩個國內首創制度，最後中央都跟進採納並推行全台。

Omicron變種病毒4月初開始擴散，從4月5日的261人確診開始，每日人數屢創新高，而北北基桃生活圈首當其衝，確診病例也逐漸攀升。新北市長侯友宜為避免醫療量能受到影響，與市府團隊、藥師公會及地方醫院合作，4月11日 推行首創「居家照護計畫」試運行，讓民眾透過視訊診療，得到專業的醫療照護。

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▲新北市4月26日推出的草案、中央5月7日的新制比較。（圖／新北市府提供）



侯友宜的「居家照護計畫」可透過視訊診療，將確診病患依輕重症分流，有效減輕醫療量能的負擔。陳時中4月14日到新北市府視察，同時與侯友宜宣布「新北COVID-19居家照護」全面啟動，日後中央也跟進後推行到全台，藉此減輕全台各地的醫療量能。

國內確診人數於4月15日突破千人確診，之後每日確診人數指數型成長，居家隔離的人數也倍數增加。對此，新北市府於4月26日喊出「居隔轉型」，將實施「居家快篩+自主健康管理7天」、解除電子圍籬等草案送往衛福部審核，但一周都沒有下文。



侯友宜表示，居隔轉型計畫中，前3天不可搭乘大衆運輸，需全程戴口罩，禁止進入餐廳飲食、不能參加大型活動；每日快篩陰，可出門工作、必要時可採買生活必需品，「如果我們不快做，所受傷害的就是整個醫療量能，所有公衛體系的運作，就會面臨更大的一個挑戰。」

然而，中央11天後，於5月7日才宣布取消「針對確診者的密切接觸者」的電子圍籬，並於8日正式上路，但居家照護確診者、居家檢疫者仍有電子圍籬。對此，侯友宜直言「如果10天前做，相信民眾抱怨會比較少」。

▲中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中。（圖／指揮中心提供）



中央5月7日再次採納新北部分意見，將電子圍籬限制於確診者，匡列居隔僅限同住的親友；5月16日再將「3+4」放寬到「0+7」，都與新北市府4月26日的草案相近，唯一的差別只在中央限定打滿3劑疫苗者可免居隔，但侯友宜認為3劑施打率已達65%，放寬2劑、3劑的差別不大。

此外，雙北市長表態「快篩陽視同確診」給藥，中央於11日宣布、12日上路，但限定居家隔離、自主防疫、居家檢疫等3種類的民眾。侯友宜喊話希望放寬到一般民眾，別讓人民抱病排隊，卻被陳時中於13日以有偽陽性反駁，但中央又於18日放寬，65歲以上長者快篩陽後經醫師診療就可以給藥。

▲民進黨副秘書長林鶴明。（圖／資料照）



溝通屢次出現時間差，雙北不斷跟中央發生摩擦，民進黨副秘書長林鶴明18日表示，如果真的有事，侯友宜、柯文哲都有管道，一通電話就可以聯絡到人，「如果是政治口水要表演，那他們就去表演」，讓侯友宜無奈表示，「很多事我溝通了3、4個禮拜，無數次都得不到任何解決」，「總統、院長、指揮官，我打電話沒有用，請你應該下來，下來到第一線看看現在的狀況，才知道問題的所在，這才是解決問題的方式」。

對此，柯文哲表示，他跟侯友宜都算是比較務實的人，並非真正愛表演的人；面對疫情，雙北首當其衝，尤其新北的壓力比台北更大，「或許中央一開始沒有感受到我們的壓力」，「我們不會故意搗蛋，我們是在第一線實際面對問題、解決問題，不要一直認為我們在搗蛋，事實證明我們講的（建議）不是後來每樣都照抄了嗎？」

面對中央地方溝通問題，陳時中感嘆，「所有的首長不管衛生局、縣市長都會直接和我聯絡，我們都會仔細聆聽、尋找解決方案，有些可行，有些不可行」，「許多看法見仁見智，有時講法也很怪，中央接受意見變成跟著地方走，中央不接受意見變成不理地方，這樣講法都不是公允的」。

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