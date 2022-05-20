台灣民意／蔡英文聲望連續2月下滑　49.2%民眾不滿防疫表現

▲總統蔡英文。（資料照／記者陳凱力翻攝）

記者呂晏慈／台北報導

總統蔡英文就職6週年，台灣民意基金會20日公布最新民調，結果顯示，總統蔡英文聲望連續兩個月下滑，合計共5.6個百分點，包括發展國產疫苗、司法改革的不滿意度均大於滿意度；此外，超過4成9民眾不相信蔡政府面對疫情有做好準備，另有35.3%認為衛福部長陳時中領軍防疫表現不及格。台灣民意基金會董事長游盈隆分析，國人對政府防疫表現瀕臨信心全面崩盤的邊緣，而蔡英文施政失去過半民眾支持，若無法力挽狂濫，恐背負「禍國殃民」的歷史罵名。

台灣民意基金會今天公布最新民調，對於是否贊同蔡英文處理國家大事的方式，包括重要人事安排與政策，9.7％民眾表示非常贊同、36.5％還算贊同、24.7％不太贊同、14.8％一點也不贊同。游盈隆指出，在Omicron疫情漸趨嚴重的時刻，蔡英文仍獲多數國人贊同，但已經失去過半數民眾支持，而且不贊同者已經達到4成，這是一個新的警訊。

游盈隆指出，蔡英文聲望已連兩個月下滑，合起來已下滑5.6個百分點，當人民已明顯對疫情指揮中心的表現與能力失去信心時，過去兩年多建構的強大防護網又出現不可思議的破洞，蔡英文如何力挽狂瀾是當務之急，如果失敗，2020年1月以來累積的高民氣都將付諸一炬，還可能將背負「禍國殃民」的歷史罵名。

若進一步統計各項施政滿意度排行，國人對蔡政府對外關係表現最滿意，淨滿意度達22.8％，其次為國防事務16％，第三為兩岸關係10.3％，第四為經濟表現2.6％，不過，發展國產疫苗獲得負值的-6％，司法改革則以負值-6.6％敬陪末座。

對於行政院長蘇貞昌內閣表現，民調顯示，8.2％民眾表示非常滿意、37.5％還算滿意、22.3％不太滿意、21.9％一點也不滿意，雖然滿意的人略多於不滿意的人，但不滿意的強度明顯超過滿意的強度。

根據民調，對於政府防疫政策，是否相信蔡政府對這新一波疫情的爆發有做好準備，高達28％表示不太相信、21.2％一點也不相信、7.9％非常相信、29.5％還算相信。游盈隆指出，不相信者比相信者多10.8個百分點，顯示近半數台灣社會大眾並不相信蔡政府對這次疫情爆發有做好準備，這意味蔡政府長期以來引以為豪的「超前部署」已不具說服力。

另對於陳時中領軍的「中央流行疫情指揮中心」整體表現，27.7％認為非常好，打80分以上；12.5％認為還算好，打61至79分；19.5％認為表現普通，只給60分；16.3％認為不太好，打50至59分；19％認為非常不好，打0至49分。游盈隆分析，國人對陳時中領軍的疫情指揮中心近期表現已瀕臨信心全面崩盤的邊緣。

本次調查由山水民意研究公司受基金會委託，主要負責抽樣設計、電話訪談與統計分析，訪問期間是2022年5月16至17兩天，以全國為範圍的20歲以上成年人，抽樣方法是以全國住宅電話用戶為抽樣架構，以系統抽樣加尾數兩碼隨機方式抽樣，有效樣本1077人，抽樣誤差在95％信心水準下約正負2.99個百分點。並依內政部最新人口統計資料進行地區、性別、年齡及教育程度加權，以符合母體結構。

▼台灣民意基金會公布「瘟疫與戰爭威脅下的蔡總統就職六周年」民調。（圖／台灣民意基金會提供，下圖同）