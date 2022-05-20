　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

台灣民意／蔡英文聲望連續2月下滑　49.2%民眾不滿防疫表現

▲蔡英文、賴英德拱天宮參拜。（圖／記者陳凱力翻攝）

▲總統蔡英文。（資料照／記者陳凱力翻攝）

記者呂晏慈／台北報導

總統蔡英文就職6週年，台灣民意基金會20日公布最新民調，結果顯示，總統蔡英文聲望連續兩個月下滑，合計共5.6個百分點，包括發展國產疫苗、司法改革的不滿意度均大於滿意度；此外，超過4成9民眾不相信蔡政府面對疫情有做好準備，另有35.3%認為衛福部長陳時中領軍防疫表現不及格。台灣民意基金會董事長游盈隆分析，國人對政府防疫表現瀕臨信心全面崩盤的邊緣，而蔡英文施政失去過半民眾支持，若無法力挽狂濫，恐背負「禍國殃民」的歷史罵名。

台灣民意基金會今天公布最新民調，對於是否贊同蔡英文處理國家大事的方式，包括重要人事安排與政策，9.7％民眾表示非常贊同、36.5％還算贊同、24.7％不太贊同、14.8％一點也不贊同。游盈隆指出，在Omicron疫情漸趨嚴重的時刻，蔡英文仍獲多數國人贊同，但已經失去過半數民眾支持，而且不贊同者已經達到4成，這是一個新的警訊。

游盈隆指出，蔡英文聲望已連兩個月下滑，合起來已下滑5.6個百分點，當人民已明顯對疫情指揮中心的表現與能力失去信心時，過去兩年多建構的強大防護網又出現不可思議的破洞，蔡英文如何力挽狂瀾是當務之急，如果失敗，2020年1月以來累積的高民氣都將付諸一炬，還可能將背負「禍國殃民」的歷史罵名。

若進一步統計各項施政滿意度排行，國人對蔡政府對外關係表現最滿意，淨滿意度達22.8％，其次為國防事務16％，第三為兩岸關係10.3％，第四為經濟表現2.6％，不過，發展國產疫苗獲得負值的-6％，司法改革則以負值-6.6％敬陪末座。

對於行政院長蘇貞昌內閣表現，民調顯示，8.2％民眾表示非常滿意、37.5％還算滿意、22.3％不太滿意、21.9％一點也不滿意，雖然滿意的人略多於不滿意的人，但不滿意的強度明顯超過滿意的強度。

根據民調，對於政府防疫政策，是否相信蔡政府對這新一波疫情的爆發有做好準備，高達28％表示不太相信、21.2％一點也不相信、7.9％非常相信、29.5％還算相信。游盈隆指出，不相信者比相信者多10.8個百分點，顯示近半數台灣社會大眾並不相信蔡政府對這次疫情爆發有做好準備，這意味蔡政府長期以來引以為豪的「超前部署」已不具說服力。

另對於陳時中領軍的「中央流行疫情指揮中心」整體表現，27.7％認為非常好，打80分以上；12.5％認為還算好，打61至79分；19.5％認為表現普通，只給60分；16.3％認為不太好，打50至59分；19％認為非常不好，打0至49分。游盈隆分析，國人對陳時中領軍的疫情指揮中心近期表現已瀕臨信心全面崩盤的邊緣。

本次調查由山水民意研究公司受基金會委託，主要負責抽樣設計、電話訪談與統計分析，訪問期間是2022年5月16至17兩天，以全國為範圍的20歲以上成年人，抽樣方法是以全國住宅電話用戶為抽樣架構，以系統抽樣加尾數兩碼隨機方式抽樣，有效樣本1077人，抽樣誤差在95％信心水準下約正負2.99個百分點。並依內政部最新人口統計資料進行地區、性別、年齡及教育程度加權，以符合母體結構。

▼台灣民意基金會公布「瘟疫與戰爭威脅下的蔡總統就職六周年」民調。（圖／台灣民意基金會提供，下圖同）

▲▼台灣民意基金會公布2022年5月「瘟疫與戰爭威脅下的蔡總統就職六周年」民調。（圖／台灣民意基金會提供，下圖同）

▲▼台灣民意基金會公布2022年5月「瘟疫與戰爭威脅下的蔡總統就職六周年」民調。（圖／台灣民意基金會提供，下圖同）

▲▼台灣民意基金會公布2022年5月「瘟疫與戰爭威脅下的蔡總統就職六周年」民調。（圖／台灣民意基金會提供，下圖同）

▲▼台灣民意基金會公布2022年5月「瘟疫與戰爭威脅下的蔡總統就職六周年」民調。（圖／台灣民意基金會提供，下圖同）

▲▼台灣民意基金會公布2022年5月「瘟疫與戰爭威脅下的蔡總統就職六周年」民調。（圖／台灣民意基金會提供，下圖同）

▲▼台灣民意基金會公布2022年5月「瘟疫與戰爭威脅下的蔡總統就職六周年」民調。（圖／台灣民意基金會提供，下圖同）

►蚊子別來煩！東元捕蚊燈350元有找

ET快訊
女軍醫拍下馬立波慘況！　256GB畫面流出
台積電是奔跑中的大象！　專家洩漏「補票續買」價位
KIMIKO車頭燈重量驚人！　「體重破紀錄」被老公洩密
老公想賣祖產救癌母！　她怒反對「再活也沒幾年」
強尼戴普「前砲友」出庭！　聲援安珀赫德：他控制欲強
爆料「徐巧芯罰單案」身分起底　Vek1112竟是學校導師
快訊／蘭陽大橋火燒車！轎車過彎失控撞燒剩骨架　22歲男送醫
洪偉明親姊染疫離世！「原以為感冒」送醫確診　友：俠女揮手告別
預測時事抽名牌鍋具！「全民神預測」好評延長

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

台灣民意／蔡英文聲望連續2月下滑　49.2%民眾不滿防疫表現

爆料「徐巧芯罰單案」身分起底　Vek1112竟是學校導師

蕭美琴：美國支持訊號強烈　挺台參與世衛國家增加

侯友宜怒轟中央「接通電話卻捂住耳朵」！喊話2人：到第一線看看

民進黨北市黨職改選派系火拼　英系大戰非英系

蔡英文自嘲「很少跑三點半」搶疫苗　她傻眼：怎不提鴻海、台積電？

蔡英文執政6年「出生率創新低」　國民黨3建議：提高兒童健保給付

富邦防疫保單爭議　梁文傑：北市應訓令董事「表達願賭服輸立場」

疫情高峰將至！總統府成立關懷中心　強化關懷確診員工健康

快訊／新冠肺炎疫情延燒　總統府增5人確診

他快篩朋友安慰是感冒　下秒「啊！COVID-19」

「殘酷2選1」3毛孩全跑向媽　爸0票慘敗好落寞...白疼了！

《浪姐3》主題曲公布！鄭秀妍C位秀舞技　「領吳謹言跳女團舞」..30位大咖神仙打架

新啦啦隊女神誕生！　波濤洶湧片紅到日本

迷你哥吉拉超酷餵食器　3隻排排站吃螞蟻buffet

醫護快瘋掉！確診值班慘況曝　她怒嗆陳時中：每天講幹話

王婉霏Vivi健身前「肥胖大媽照」曝光！　生完3胎被劉畊宏鍛鍊：ViVi變vivi

Makiyo挺孕肚嫁人！選「520公證」　交往3月發現懷孕4月…老公秒求婚

金賽綸酒駕撞爆變電箱「驚悚畫面曝」　「時隔27hrs」首道歉：深刻反省中

糗！毒男違停買花送女友　警勸導驚見毒品抓回警局

台灣民意／蔡英文聲望連續2月下滑　49.2%民眾不滿防疫表現

爆料「徐巧芯罰單案」身分起底　Vek1112竟是學校導師

蕭美琴：美國支持訊號強烈　挺台參與世衛國家增加

侯友宜怒轟中央「接通電話卻捂住耳朵」！喊話2人：到第一線看看

民進黨北市黨職改選派系火拼　英系大戰非英系

蔡英文自嘲「很少跑三點半」搶疫苗　她傻眼：怎不提鴻海、台積電？

蔡英文執政6年「出生率創新低」　國民黨3建議：提高兒童健保給付

富邦防疫保單爭議　梁文傑：北市應訓令董事「表達願賭服輸立場」

疫情高峰將至！總統府成立關懷中心　強化關懷確診員工健康

快訊／新冠肺炎疫情延燒　總統府增5人確診

陳時中喊「台灣沒有醫療崩潰」　醫2張圖揭48%空床率自爽真相

就是怕「管區」　男子遇警乖乖交出摻安毒「彌豆子毒咖啡包」

達比修有7局無失分奪4連勝　坎諾轉戰教士貢獻勝利打點

Land Rover將推出「8人座Defender」　確定5／31發表＆開放預訂！

台股反彈上漲70點！站穩萬六關卡　台積電上漲4元

拆下鍵盤按鍵當滑鼠　蘋果新專利內容曝光

亞洲最佳女主廚新餐廳插旗台北　5月新開幕的餐廳懶人包

唱出我愛你喝飲料買1送1！「4家手搖+8大速食」520幸福優惠包來了

地表最Q「偽吉娃娃」用生命撒嬌太ㄎㄧㄤ　她秒入坑浪浪志工隊

勇醫鄭達志捨身擋槍手　網友捐爆淚喊：他的孩子就是我們的孩子

麥當勞結束在俄32年營業！　車站現「超長人龍」搶告別

政治熱門新聞

蔡英文自嘲「很少跑三點半」搶疫苗　她傻眼：怎不提鴻海、台積電？

新北怒槓中央！侯友宜：接通電話卻捂住耳朵

快訊／新北宣布7區學校改線上學習　三蘆、新莊、雙和、板橋、土城

爆料「徐巧芯罰單案」身分起底　Vek1112竟是學校導師

民進黨北市黨職改選派系火拼　英系大戰非英系

蕭美琴：美國支持訊號強烈　挺台參與世衛國家增加

懶人包／沒收到居隔書怎麼辦？　全國對應措施一次看

快訊／「0+7」新制上路　蘇貞昌：民調顯示8成民眾支持

蔡英文執政6年「出生率創新低」　國民黨3建議：提高兒童健保給付

富邦防疫保單爭議　梁文傑：北市應訓令董事「表達願賭服輸立場」

蘇貞昌：520只是為國打拚為民服務的其中一天

民眾黨公布第六波提名名單　前新竹市長之子、發片歌手入列

不爽富邦怎麼辦？　王浩宇曝6招

快訊／侯友宜砲轟居隔單亂象　蘇貞昌下令「唐鳳即時或超前解決」

更多熱門

相關新聞

侯友宜「2大政策」領先中央一條街

侯友宜「2大政策」領先中央一條街

台北市長柯文哲、新北市長侯友宜兩人近日不斷砲打中央，民進黨副秘書長林鶴明直批雙北市長作秀，「一通電話就解決何須表演？」然而，侯友宜直接打臉表明，已打給指揮官陳時中多次卻沒有解決問題。據悉，侯友宜在疫情爆發以來多次自主應變、調整制度，其中「居家照護」、「居隔轉型」兩個國內首創制度，最後中央都跟進採納並推行。

新北怒槓中央！侯友宜：接通電話卻捂住耳朵

新北怒槓中央！侯友宜：接通電話卻捂住耳朵

蔡英文自嘲「很少跑三點半」搶疫苗　她傻眼：怎不提鴻海、台積電？

蔡英文自嘲「很少跑三點半」搶疫苗　她傻眼：怎不提鴻海、台積電？

總統府成立關懷中心　強化關懷確診員工

總統府成立關懷中心　強化關懷確診員工

快訊／新冠肺炎疫情延燒　總統府增5人確診

快訊／新冠肺炎疫情延燒　總統府增5人確診

關鍵字：

蔡英文陳時中民調

讀者迴響

熱門新聞

劉真6歲女兒「知道媽媽已不在了」

男大生整形整到死　躺手術台遭放血30分鐘

連千毅又盜圖被抓！　正妹當事人曝光嗆聲：匯1200萬道歉

曾撂話退YouTube圈！　勾惡「IG無預警消失」回應了

研究發現：確診輕症者43％出現長久性後遺症

確診關7天快篩陽能上班？勞動部解答

醫警告：喉嚨痛「3類食物別吃」！用它漱口止痛效果好

「鋼管辣女警」被爆違紀拍片　本人回應了

不斷更新／20縣市高中以下採遠距教學

李立群上海關2個月「開喝拌麵醬」：解封後就回台

沙鹿破爛車庫屋成交7461萬被笑翻　土開曝：根本撿到寶

寶寶深夜哭鬧「突然安靜了」！Nico警覺查看瞬間嚇瘋

台積電被刷負評　剩2.9星62%倒讚

隔壁阿姨喊「King Size床免費睡」　條件傻眼了

再推3萬元生活補貼、紓困貸款？　勞長許銘春回應了

更多

最夯影音

更多
他快篩朋友安慰是感冒　下秒「啊！COVID-19」

他快篩朋友安慰是感冒　下秒「啊！COVID-19」
「殘酷2選1」3毛孩全跑向媽　爸0票慘敗好落寞...白疼了！

「殘酷2選1」3毛孩全跑向媽　爸0票慘敗好落寞...白疼了！

《浪姐3》主題曲公布！鄭秀妍C位秀舞技　「領吳謹言跳女團舞」..30位大咖神仙打架

《浪姐3》主題曲公布！鄭秀妍C位秀舞技　「領吳謹言跳女團舞」..30位大咖神仙打架

新啦啦隊女神誕生！　波濤洶湧片紅到日本

新啦啦隊女神誕生！　波濤洶湧片紅到日本

迷你哥吉拉超酷餵食器　3隻排排站吃螞蟻buffet

迷你哥吉拉超酷餵食器　3隻排排站吃螞蟻buffet

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

東森寵物年中慶開跑囉！

東森寵物年中慶開跑囉！

消費滿千最高享13%回饋，還有寵點數百倍加碼抽！超多買一送一商品趕快來搶！

【寵物】海派大胃王

【寵物】海派大胃王

鮪魚季來囉！超過200款澎湃海味美食輕鬆選，毛毛商城滿額送150購物金，立即逛！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面