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520農運70人含冤　邱顯智喊話蘇貞昌：平復司法不法「給真相」

▲▼時代力量立委邱顯智呼籲繼續推動520農運司法不法平復工作記者會。（圖／記者屠惠剛攝）

▲邱顯智今天舉行記者會，呼籲為520農運參與者平反。（圖／記者屠惠剛攝）

記者呂晏慈／台北報導

520農民運動屆滿34週年，當年因政府開放美國農產品進口，引發農民走上街頭，是解嚴後首次爆發激烈警民衝突的社會運動。對此，時代力量立委邱顯智20日與農運參與者及家屬舉行記者會呼籲，5月促進轉型正義委員會解散後，行政院與法務部仍應繼續推動平復司法不法工作，還給當事人應有的公道和真相。

邱顯智今天上午舉行「70人含冤30年，520農運要清白」記者會，他指出，促轉會在今年4月中通過520農運參與者邱煌生先生的平復司法不法聲請，決議撤銷不法且不正義的判決，在促轉會階段性任務完成解散前，能夠開啟520農運案件的平反工作，是一個重要的里程碑，但邱煌生案的平反，應該是個起點，未來由法務部主導的平反工作絕對不能中斷，要還給還有70幾位的520農運案件當事人與家屬正義與公道。

邱顯智向行政院長蘇貞昌喊話說，未來的行政院促轉處，一定要把520農運案件的平反列為優先處理的事項，許多當事人都是蘇揆過去民主運動的前輩與戰友，沒有他們的奉獻和犧牲，就沒有今天台灣的民主體制，請政府一定要拿出作為，還原歷史真相，也才能讓台灣的民主更加穩固。

邱顯智指出，促轉會針對邱煌生案的決定書裡清楚聲明，本案是威權統治當局基於維護其統治秩序所為之追訴，除黨政不分外，並透過情治、軍事等國家機關或偵查輔助機管主導偵查作為，法院也沒有調查有利被告的證據，違反審判公平原則，檢警指控邱煌生在雲林一個人撿了1公噸的石頭藏在大白菜裡，一路開到台北，這麼荒謬的事情法院還照單全收，而且這不是個案，520農運的案件都是威權政權為了打壓異議製造的荒謬案件，平反這些案件絕對是轉型正義不可或缺的一環。

邱煌生表示，這些不正義的判決，不但非法剝奪了當事人的自由，更對於當事人的家庭帶來沉重的打擊，他的孩子在學校被貼上犯罪者的小孩的標籤，自己一生也都要背負莫須有的罪名，許多和他一樣的人民為民主和農民權益犧牲奉獻，卻要承擔這樣的痛苦，政府一定要趕快還給所有人公道。

另一名農運參與者陳景祥表示，他在當局的追緝下，過了12年又10個月的歲月，在全台住了30個地方，人生大受衝擊，在520農運前，他就積極參與黨外運動，站在最前線，看過許多情治與軍方人員混入抗議現場製造衝突的情形，呼籲總統蔡英文及蘇揆要好好重啟調查，還原歷史真相，也還給民主運動者們應得的正義。

520農運副總指揮邱鴻泳先生遺孀林美妏表示，雖然正義已經遲到，但不能不到，當事人及家屬們仍然等待政府還給他們清白。

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