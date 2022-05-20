確診破百萬奪千命　蔡英文、蘇貞昌、陳時中遭告發涉殺人罪

▲張靜等人20日上午到北檢按鈴告發總統蔡英文等人涉嫌廢弛職務釀災、殺人等罪。（圖／記者劉昌松攝）

記者劉昌松／台北報導

律師張靜、前衛生署長楊志良今天上午在台北地檢署舉行記者會，按鈴告發總統蔡英文、行政院長蘇貞昌、指揮中心指揮官陳時中，未提前部署新冠防疫工作，沒準備充分有效的疫苗、藥物及PCR、快篩劑等物資，涉嫌廢弛職務釀災、殺人等罪，張靜並號召民眾同步在全台各地檢署按鈴，並指定由他擔任義務代理人，可換得彭文正送的《惡官》。

張靜是媒體人彭文正被控誹謗總統蔡英文「假博士」案的辯護律師，如今彭文正因拒不出庭遭法官發布通緝，張靜另因涉嫌在和女友所經營的沙龍店偷拍女客換一，被起訴妨害秘密罪，正由台東地院審理中。

不過張靜日前仍在LINE群組等社群上發布自己轉寫的告發狀，內容包括自民國2019年下半年新冠肺炎（ COVID-19）侵台以來，因病毒之逐代演變，現在Omicron疫情襲捲台灣 ，蔡英文、蘇貞昌、陳時中 3人身為防疫政策之負責 人 ，毫無提前部署之安排，以致釀成重大災害，甚且輕忽國人性命，以致國人迄今因感染病毒死亡之人數已超過千人。

除了在訴狀中聲請檢察官傳喚前副總統陳建仁 、 現立法委員高金素梅、高嘉瑜 及蘇偉碩醫師與前衛生署署長楊志良等人出庭作證，張靜並公開邀請民眾自行列印這份告發狀，在告發狀的告發人欄位簽名，到各地檢署按鈴提告，只要拍照證明有去告發，可換得彭文正贈送的價值1450元《惡官》一本。