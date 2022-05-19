乖乖版奮起湖米餅　2萬包排骨便當口味嘉義優先開賣

▲▼ 奮起湖米餅結合乖乖推出排骨便當口味限量發售。（圖／嘉義市政府提供）

記者翁伊森／嘉義報導

奮起湖米餅和乖乖公司合推「嘉義市限定」米乖乖19日正式開賣，市長黃敏惠、奮起福執行長陳岱聲、研發台農82號米農試所嘉義分所米博士吳永培、阿里山國家風景區管理處洪維新處長在奮起福幸福概念店共同宣告米乖乖於嘉義開賣，為嘉義市農業及產業多元化整合跨出成功的一大步，除了支持在地農業之外，也同時扶植在地產業，創造出貫徹幸福城市精神的特色伴手禮。

黃敏惠說，面對嚴峻疫情，嘉義市始終非常努力，陳岱聲執行長也同樣的努力，他與乖乖合作，研發排骨便當風味的米乖乖，讓大家吃到不一樣、健康的口味；同時與食宿遊購業者異業結合，包括可樂旅遊推出16條嘉義旅遊行程、耐斯大飯店住宿專案等，讓「幸福嘉義米」及「奮起福米乖乖」為嘉義市農業及產業多元化整合跨出成功的一大步。

市長黃敏惠說，食農教育法已於今年五月施行，市府持續與嘉義市年輕人共同發展食安、農業永續，你如果經過四維路，你可以看到很優雅、美麗的米食概念店，這是食農教育的體現；疫情嚴峻，但是我們始終不放棄，我們已準備好挑戰，我們將有更好的未來。

陳岱聲表示，我們很開心可以結合嘉義最優質的台農82號米，與乖乖推出幸福米乖乖，可以吃到最純真、最幸福的滋味，首推出的兩萬包會在嘉義開賣，歡迎所有來到嘉義的遊客，都能把「這一路向上、奮起幸福」的米乖乖帶回家。

建設處長田長沛表示，嘉義市是「全齡共享世代宜居」的健康城市，奮起福本次使用「幸福嘉義米」研發能代表嘉義市的米製點心，發展健康且有趣的休閒零食，除了扶持在地農作之外，並透過產品讓嘉義更被看見。

奮起福不僅榮獲「2021嘉義好店」的殊榮，執行長陳岱聲更在「111年度嘉義市青年創業獎勵補助計畫—經營模式優化類」獲得優選，由市政府補助40萬元協助產業發展。

建設處表示，「幸福嘉義米」不僅品質媲美越光米，並有中興大學的生產履歷認證保障，展現出嘉義品質優良的農產實力！奮起福米餅品牌在嘉義市政府的輔導下，以幸福嘉義米來研發特色米糧食品，要讓幸福好滋味傳播出去。市政府、奮起福與乖乖公司聯名共同推出「嘉義限定」米乖乖， 以臺農82號米取代玉米穀物，以非油炸、不含防腐劑的方式，研發製作出屬於嘉義限定口味的特色米乖乖，除了支持在地農業之外，也同時扶植在地產業，創造出貫徹幸福城市精神的特色伴手禮。