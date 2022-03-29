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機台上放「神秘乖乖」鎮壓！他一看問號：為什麼加上衛生棉？

▲▼機台上放「神秘乖乖」鎮壓！他一看問號：為什麼加上衛生棉？。（圖／爆廢公社）

▲原PO第一次見到「乖乖+衛生棉」，不禁好奇詢問其中含意。（圖／爆廢公社）

網搜小組／柯沛辰報導

台灣都市傳說之一，就是在機器上放一包綠色「乖乖」，讓設備乖乖運作。不過，一名男網友驚訝發現，公司機台上的乖乖還貼上了衛生棉，讓他不禁滿頭問號「這是什麼意思？」引發網友討論。

原PO在臉書社團「爆廢公社」貼出照片，從中可見一包綠色乖乖躺在機台上，背景似乎在某個辦公機房，但特別的是，乖乖包裝上加貼了一個衛生棉，看起來相當突兀。為此，原PO不解地問，「機台放乖乖有鎮壓功能…但乖乖加衛生棉是什麼意思？」

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許多網友看完紛紛猜測，「防止濺血嗎」、「出事了也能即時“止血”」、「台電必備的」、「又要被國外學走一招了！」、「可能怕會壞到血流成河，墊著先」還有人分享類似經驗「這個真的很玄，拿掉忘記補新的，網路伺服突然大當機重開還不會好」、「之前去IKEA停車，繳費機給我吃錢，工作人員打開也有乖乖」。

不過，很快有類似行業的網友解答，「乖乖一夜好棉」、「準備乖乖、靠得住衛生棉以及口罩，是盼機電設備靠得住、罩得住…」、「希望可以『靠得住』」、「（乖歸眠）台語」、「量再大也不怕」、「靠得住的廣告詞，流量再大也不怕，通常是網路設備相關才會放的」、「乖乖是一定要買綠色包裝！千萬不能買紅色包裝...」

在傳說中，乖乖產品的名稱定義，使在機械上放「乖乖」變成一種臺灣業界文化，而之所以必須選用綠色包裝，主要是為了祈求機台「綠燈」正常運行，不要亮起象徵故障的「紅燈」，讓設備能夠「乖乖」運作。不過，要是乖乖過期，或放置紅色、黃色、藍色，甚至把乖乖開封食用，可能會有反效果，或讓設備出狀況。

事實上，曾有少數單位特別擺放的是黃色五香乖乖，例如衛生主管機關負責食安藥妝廣告涉及檢驗審查業務，黃色表示善盡把關、不會一律開綠燈過關放行之意。

▼台灣企業文化裡，會把乖乖放在機械上，認為這樣可以讓機械「乖乖」運作。（圖／爆廢公社）

▲綠色乖乖傳說／爆料。（圖／翻攝自爆廢公社）

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