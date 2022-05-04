打火兄弟全年無休　世界消防員日縣長贈消防分隊米乖乖

▲關山鎮農會捐贈50箱的「關山米乖乖」給關山鎮打火弟兄。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導



國內新冠肺炎疫情至今仍持續延燒中，加上每日確診病例似乎有不斷增加的趨勢。疫情至今百工百業受到不小的影響，但有一群人仍然每天得堅守崗位，那就是全年無休且24小時待命出勤的打火弟兄。今天是「世界消防員日」台東縣關山鎮農會特地由縣長饒慶鈴代為捐贈「關山米乖乖」，感謝消防人員辛勞付出，也期盼發揮產品諧音祈求地方都能「乖乖」平安無事。



在「世界消防員日」饒慶鈴來到關山，在關山農會「米國學校」參與關山鎮農會捐贈50箱的「關山米乖乖」給關山鎮打火弟兄活動。饒慶鈴表示，縣府持續在消防人力和救援裝備器材的提升，就是希望能給消防人員出勤救災時無後顧之憂，而民眾遇到災害狀況發生之際，生命、財產維護也更有保障。



饒慶鈴說，很高興不只有公部門的全心投入，民間力量也能「適時」對消防弟兄的付出給予肯定。關山鎮農會總幹事邱美玲指出，2016年起開始推出「關山米乖乖」熱銷至今銷售40萬箱左右，除了它維持一貫美好的口味外，也希望藉由健康的產品「乖乖」感謝打火兄弟不論是之前或是疫情期間，忍受戴著口罩不便還是盡心盡力出勤救災。



代表接受的關山義消分隊長周福安表示，義消雖然是沒有領薪水的，但都是秉持對地方安全的守護責任；只要有勤務一通知無論白天黑夜就是「使命必達」。周福安說，義消兄弟在出勤救災時會盡力協助警消儘速完成任務以降低損失，謝謝關山鎮農會連續2年致贈「關山米乖乖」肯定打火兄弟。