　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

「乖乖」前董座挨告詐欺！借25萬美元未還　不起訴原因曝

▲▼乖乖食品。（圖／翻攝乖乖官網）

▲乖乖、孔雀是國內知名零食品牌，如今傳出創辦人之子、前董事長廖明輝被控詐欺等罪。（示意圖／翻攝官網）

記者劉昌松／台北報導

國民零食品牌「乖乖」創辦人之子廖明輝，10多年前因公司赴陸發展受挫，財務陷入危機，因此向外借貸，卻又接連遇上食安風暴等紛爭，引爆乖乖兩度經營權大戰，最後被家族以外的三地開發集團併購，當初借錢的呂姓金主控告，廖明輝涉嫌在2006年間詐騙25萬美元不還，但因逾告訴期，台北地檢署6日處分不起訴。

乖乖股份有限公司事由廖金港在1956年創立南方行起家，一開始與日商合作開發製藥胃芬達液等藥品，1968年取得GMP製藥認證後，廣為人知的乖乖食品、孔雀餅乾等零食產品陸續上市，廣受小朋友歡迎，乖乖也始終維持家族模式經營，直到試圖西進發展受挫。

第二代廖明輝接手經營後，向外借貸解決赴陸設廠的財務問題，偏偏之後又被牽連捲入黑心油、塑化劑、銅葉綠素鈉等食安風暴，2018年又傳出廖明進把股權轉讓給金門縣議員參選人張富貴，張打著乖乖總裁名義參選，廖明進因此在同年地從股東臨時會敗陣，換哥哥廖清輝當董事長，2019年經營權再度易主，由高雄三地開發集團的鍾嘉村、鍾育霖入主經營至今。

▲▼乖乖公司新董事長廖清輝。（圖／記者林淑慧攝）

▲第二代哥哥廖清輝從廖明輝手中接下董事長寶座，1年後換由三地開發父子入主經營。（圖／資料照）

據了解，廖明輝在經營乖乖期間，曾多次對外借貸周轉，對象包括有意參與經營的投資人、民營企業，其中呂姓金主提告指控，2006年4月間，廖明輝找他借了25萬美元(現約台幣726萬餘元)，說要去大陸投資，結果始終沒有還錢，涉嫌詐欺、背信等罪，廖面對眾多債主提告都辯稱錢去實用在公司經營上了。

由於根據舊《刑法》，2006年7月以前的詐欺罪告訴期只有10年，台北地檢署檢察官6日先以告訴逾期為理由，處分呂姓金主提告部分不起訴，至於其他債主指控情節仍在偵辦中。

►幼兒也能開BMW！帥炸

ET快訊
快訊／北市今+45！　黃珊珊：每天300例變「小菜一碟」
廖老大3劣勢「仍錘爛杰尼龜」　萬人洗版：交出100萬
快訊／湖人隊確定淘汰！　詹皇提前放暑假
低胸女荷官舉手「投降」！　線上博弈遊戲被抄了　
快訊／飆8.72秒打爆杰尼龜　廖老大哽咽發聲了
iOS 15.4.1耗電出爐　「四款iPhone」續航力降低
快訊／高雄青山國小開第一槍！　600師生預防性停課
快訊／嘉義陸軍精忠營區爆「多人確診」！
快訊／苗栗破功！染疫足跡跨大湖、頭份賣場
快訊／中國科大再爆學生確診！　全校明起遠距教學
快訊／周天成落地採檢陽性！　送集中檢疫所隔離
日名導爆多起性侵：對每位女主下手！　變態性癖曝光
預測時事抽Apple！ 「全民神預測」東森幣搏翻倍

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

國民法官法庭席位「被害者坐檢察官後面」　劍青檢改轟：不尊重人

低胸女荷官舉手「投降」！線上博弈集團被抄　每天賭金上千萬

撞一家4口下跪也沒用　坐收租金不賠錢...BMW男再收押2個月

他3度闖工地偷「20萬電纜線」　第4次上門辯：有人請我巡工地

未戴安全帽跳車狂逃　摔倒後「完美起身」...勇警追百米逮人

機車左轉遭自小客猛撞　騎士噴飛空中翻轉摔地...無生命危險

「連六震」隔天欲攀南投關刀山　駕車迷路受困崖邊驚險獲救

「乖乖」前董座挨告詐欺！借25萬美元未還　不起訴原因曝

理監事會2女互槓！她狠嗆「不要臉混蛋」　5個字代價5000元

吵架「踹中下體」　台中男發狂暴打女友！她聽損終生喪失嗅覺

大嫂來惹！韓佳人降臨《兩天一夜》　延政勳不知情嚇傻：回家要挨罵了...

張惠妹《三天三夜》解禁嗨唱喊「不准跳！」　找看台歌迷「吵架」：不會自己買前面一點喔！

開車送小孩上學「違停校門6年」 被志工勸爆口角：路不是學校的

老店清明趕工9萬張春捲皮！　75歲師傅「1萬日薪」復出拚

鬼鬼被罵哭是SET的？炎亞綸曝幕後真相　酸民虧「台灣差太多」吳映潔親上火線

黏人喵「飛撲抱抱」迎接媽回家　撒嬌模樣惹網羨：別人家的貓

錢薇娟喊話《全明星4》：沒準備好不要來！　「你來了就是害人」...網驚「超明顯暗示」

視訊台灣記者「正好碰上大地震」　 奧斯卡伊薩克驚：WHAT THE HELL

提早放學校方、保全未同步　警衛爆走擋門「踹車飆髒話」

陸小學生因疫情「被停止放假」　秒崩潰嚎哭師傻眼：我也有班

國民法官法庭席位「被害者坐檢察官後面」　劍青檢改轟：不尊重人

低胸女荷官舉手「投降」！線上博弈集團被抄　每天賭金上千萬

撞一家4口下跪也沒用　坐收租金不賠錢...BMW男再收押2個月

他3度闖工地偷「20萬電纜線」　第4次上門辯：有人請我巡工地

未戴安全帽跳車狂逃　摔倒後「完美起身」...勇警追百米逮人

機車左轉遭自小客猛撞　騎士噴飛空中翻轉摔地...無生命危險

「連六震」隔天欲攀南投關刀山　駕車迷路受困崖邊驚險獲救

「乖乖」前董座挨告詐欺！借25萬美元未還　不起訴原因曝

理監事會2女互槓！她狠嗆「不要臉混蛋」　5個字代價5000元

吵架「踹中下體」　台中男發狂暴打女友！她聽損終生喪失嗅覺

傳陳菊震怒監委彈劾會缺席嚴重　監院駁斥：僅是鼓勵踴躍出席

前球王孫完虎重返韓國公開賽三局勝出　睽違近3年國際賽首勝

每天300例確診變「小菜一碟」？　黃珊珊曝：北市今增45例染疫

廖老大的「0-400飆8.72秒是什麼概念？」　鄉民揭1點喊猛：真的強

台波國會聯誼會成立　游錫堃今年訪歐洲行程擬納入波蘭

快訊／湖人確定本季提前淘汰　太陽單季63勝寫隊史新高

收容所成煉獄！基輔狗狗飢餓致死　她返回驚見「數百隻成堆狗屍」

郁方「老公視角」無修圖照見光！　低頭冒雙下巴網笑：一秒想滅口

廖老大3劣勢「仍錘爛杰尼龜」　萬人嗨爆洗版：快交出100萬

國民法官法庭席位「被害者坐檢察官後面」　劍青檢改轟：不尊重人

他買鹹酥雞一抬頭盯菜單… 視線全歪「貢丸好飽滿」嗨傻

社會熱門新聞

快訊／打龜號零四測試結果出爐！　飆8.72秒確定擊敗杰尼龜

「美艷老闆娘店內交歡」瘋傳　偷拍者身分曝光

富商月砸10萬元包養酒店妹　「每月2次+幫按讚」

獨／爆網紅艾瑪性騷擾又「背骨」　館長慘了

台61重機撞護欄斷兩截　騎士噴對向車道慘死

白皙低胸妹全身濕找不到車哭哭　警半小時搞定

人妻為救癌夫慘淪性奴　蕃茄園變淫辱地獄

即／槍決咖啡商真相曝　600萬買兇制裁「洩密者」

今日決戰！打龜號零四測試10點登場

他夜闖大學辦公室性侵女職員　竟因看幾眼就愛上

闆娘跟男伴激戰被偷拍　警方出面了

吳夢夢是台灣第一女優？AV導演：其實是「她」

花6萬僅牽手+輕吻　名模遭控包養詐欺

警界趙又廷！偵查佐蘇信華獲選雲林模範青年

更多熱門

相關新聞

通緝犯開贓車遇警加速逃　匝道口自撞濺血被逮

通緝犯開贓車遇警加速逃　匝道口自撞濺血被逮

新北市一名25歲的詐欺通緝犯，6日凌晨4時許開著贓車，行經板橋區文化路一段與公館街口，被警員發現車牌資料有異，準備上前盤查時，卻加足油門準備開上台65快速道路逃逸，行經匝道入口彎處時，高速自撞路旁護欄，犯嫌當場受傷，被送往醫院急救。

綠卡渣男扮哈佛醫騙婚生2女　岳家慘淪ATM

綠卡渣男扮哈佛醫騙婚生2女　岳家慘淪ATM

獨／醫師白嫖！包養妹怒告：不只是渣男

獨／醫師白嫖！包養妹怒告：不只是渣男

她送男友6萬電吉他　富女友下場卻慘了

她送男友6萬電吉他　富女友下場卻慘了

借錢哥扮長髮女騙車資　2天詐5人

借錢哥扮長髮女騙車資　2天詐5人

關鍵字：

乖乖董事長廖明輝零食孔雀餅乾詐欺背信借貸三地開發經營權易主

讀者迴響

熱門新聞

今晚雨區擴大！颱風最快周末生成模擬圖曝

他拿乙炔切割器噴臉毀容　母提告：只是孩子

快訊／打龜號零四測試結果出爐！　飆8.72秒確定擊敗杰尼龜

Selina男友財力驚人！穿搭低調奢華+曬名車

台東公雞遭性侵身亡！兇手竟是台灣獼猴

直擊陳立農東區約會歐陽娣娣！

空腹吞3顆B群！她5分鐘內「痛倒送醫」　營養師揭正確吃法

愛愛平均時間曝光！太久「恐傷2部位」

女員工求加班又檢舉　老闆：好心沒好報

不斷更新／全台11縣市73校明天停課

「美艷老闆娘店內交歡」瘋傳　偷拍者身分曝光

陳立農戀歐陽娣娣上熱搜！時隔1hr出面了

千億「失智富豪」復仇成功　民視經營權恐生變

雙颱最快明後天生成　預估路徑曝

弟女友熱情陪看房　成交後她1句話讓眾人傻眼

更多

最夯影音

更多
大嫂來惹！韓佳人降臨《兩天一夜》　延政勳不知情嚇傻：回家要挨罵了...

大嫂來惹！韓佳人降臨《兩天一夜》　延政勳不知情嚇傻：回家要挨罵了...
張惠妹《三天三夜》解禁嗨唱喊「不准跳！」　找看台歌迷「吵架」：不會自己買前面一點喔！

張惠妹《三天三夜》解禁嗨唱喊「不准跳！」　找看台歌迷「吵架」：不會自己買前面一點喔！

開車送小孩上學「違停校門6年」 被志工勸爆口角：路不是學校的

開車送小孩上學「違停校門6年」 被志工勸爆口角：路不是學校的

老店清明趕工9萬張春捲皮！　75歲師傅「1萬日薪」復出拚

老店清明趕工9萬張春捲皮！　75歲師傅「1萬日薪」復出拚

鬼鬼被罵哭是SET的？炎亞綸曝幕後真相　酸民虧「台灣差太多」吳映潔親上火線

鬼鬼被罵哭是SET的？炎亞綸曝幕後真相　酸民虧「台灣差太多」吳映潔親上火線

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

東森寵物APP下載領50

東森寵物APP下載領50

歡慶東森寵物APP上線，下載即領50！數量有限，早領早享受

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【特賣】寵物出遊必備

【特賣】寵物出遊必備

外出推車背包、清潔用品限時特價！全站滿額再送100購物回饋金，立即逛毛毛商城！

挑戰市場最低價，買貴退貨

挑戰市場最低價，買貴退貨

前五大品牌犬貓飼料，比了再買！寵物用品挑戰市場最低價，買貴退貨！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面