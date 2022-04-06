「乖乖」前董座挨告詐欺！借25萬美元未還　不起訴原因曝

▲乖乖、孔雀是國內知名零食品牌，如今傳出創辦人之子、前董事長廖明輝被控詐欺等罪。（示意圖／翻攝官網）

記者劉昌松／台北報導

國民零食品牌「乖乖」創辦人之子廖明輝，10多年前因公司赴陸發展受挫，財務陷入危機，因此向外借貸，卻又接連遇上食安風暴等紛爭，引爆乖乖兩度經營權大戰，最後被家族以外的三地開發集團併購，當初借錢的呂姓金主控告，廖明輝涉嫌在2006年間詐騙25萬美元不還，但因逾告訴期，台北地檢署6日處分不起訴。

乖乖股份有限公司事由廖金港在1956年創立南方行起家，一開始與日商合作開發製藥胃芬達液等藥品，1968年取得GMP製藥認證後，廣為人知的乖乖食品、孔雀餅乾等零食產品陸續上市，廣受小朋友歡迎，乖乖也始終維持家族模式經營，直到試圖西進發展受挫。

第二代廖明輝接手經營後，向外借貸解決赴陸設廠的財務問題，偏偏之後又被牽連捲入黑心油、塑化劑、銅葉綠素鈉等食安風暴，2018年又傳出廖明進把股權轉讓給金門縣議員參選人張富貴，張打著乖乖總裁名義參選，廖明進因此在同年地從股東臨時會敗陣，換哥哥廖清輝當董事長，2019年經營權再度易主，由高雄三地開發集團的鍾嘉村、鍾育霖入主經營至今。

▲第二代哥哥廖清輝從廖明輝手中接下董事長寶座，1年後換由三地開發父子入主經營。（圖／資料照）

據了解，廖明輝在經營乖乖期間，曾多次對外借貸周轉，對象包括有意參與經營的投資人、民營企業，其中呂姓金主提告指控，2006年4月間，廖明輝找他借了25萬美元(現約台幣726萬餘元)，說要去大陸投資，結果始終沒有還錢，涉嫌詐欺、背信等罪，廖面對眾多債主提告都辯稱錢去實用在公司經營上了。

由於根據舊《刑法》，2006年7月以前的詐欺罪告訴期只有10年，台北地檢署檢察官6日先以告訴逾期為理由，處分呂姓金主提告部分不起訴，至於其他債主指控情節仍在偵辦中。