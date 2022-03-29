都市傳說「乖乖+衛生棉」才是正確用法　5千人驚呆：長知識

▲乖乖多黏一片衛生棉，畫面超衝擊。（圖／翻攝爆料公社）



網搜小組／劉維榛報導

為了讓電子產品「乖乖運作」，許多人都會擺上一包乖乖零食鎮壓！不過有男網友驚呼，公司裡機台上，乖乖零食還黏了一片衛生棉，讓他納悶不已。真相長知識，有過來人分享，因某衛生棉品牌主打血量再大也不怕，因此「通常是網路設備相關才會放的！」

一名男網友在臉書《爆廢公社》表示，機台上乖乖有「鎮壓」用途，這個都市傳說早已見怪不怪，但最近原PO卻發現，乖乖上頭還貼了一片衛生棉，讓他困惑拋問「是什麼意思？」

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爆笑照片可見，設備機台上有擺放2包椰子口味的乖乖，而右側還多貼一片衛生棉，到底真實用途為何，引發5千多名網友炸鍋討論。

該文章被轉貼至爆料公社，內行紛紛解惑，「希望乖乖能讓機台『靠X住』」、「那個日夜輪班，月經不順導致機台不順，所以要一起治」、「靠X住的廣告詞，流量再大也不怕，但這通常是網路設備相關才會放的」、「乖乖一覺好『棉』」、「數據機放衛生棉，#流量再多也不怕」、「出事了也能即時止血」。

另有過來人分享，「這個真的很玄，拿掉忘記補新的，網路伺服突然大當機重開還不會好」、「機台設備一定要的，十幾年前就開始放了，絕對不能放花生口味」、「曾經拿掉做機房翻修，忘記擺回去，驗收時各種問題，結果隔天早上擺回去後一切安好」。

▼網友笑稱，忘了補新的乖乖，伺服器還大當機。（圖／翻攝爆料公社）

