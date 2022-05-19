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歐洲1504國會議員挺台參與WHA　外交部：為全球健康貢獻心力

▲▼歐洲議會成員挺台，成立「福爾摩沙俱樂部」。（圖／翻攝自推特@sirgrahamwatson）

▲歐洲議會成員成立「福爾摩沙俱樂部」。（資料照／翻攝自推特@sirgrahamwatson）

記者呂晏慈／台北報導

世界衛生大會（WHA）將於周日（22日）登場，歐洲地區「福爾摩沙俱樂部」（Formosa Club）各國共同主席領銜、包含歐洲議會在內總計34個國家1504位國會議員連署，18日聯名致函世界衛生組織（WHO）幹事長譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus），強力聲援台灣出席本年世衛大會及WHO的會議、機制及活動；該函並副知歐盟執委會主席馮德萊恩（Ursula von der Leyen）及歐盟外交暨安全政策高級代表波瑞爾（Josep Borrell）。

在烏俄戰事未歇、全球武漢肺炎（COVID-19）疫情持續延燒之際，歐洲地區及加拿大民選議員以實際行動展現對台灣的高度支持，連署國家及議員人數並創下歷年之最，較上年歐洲議會及29國國會共1084位議員連署致函大幅成長，充分顯示支持台灣參與WHO是橫跨全歐洲各國國會及理念相近陣營跨黨派的高度共識。

對此，外交部對此表達高度歡迎與誠摯感謝，並再度呼籲WHO幹事長正視國際主流民意的疾呼，秉持專業中立原則邀請台灣出席本年世界衛生大會，讓台灣共同為全球人民的健康及福祉貢獻心力。

該連署函指出，台灣管控武漢肺炎疫情為全世界的典範，期間也向他國伸出援手；俄烏戰爭在疫情依然嚴峻之下爆發，台灣在3月初立即緊急啟運27頓醫療物資轉運烏克蘭政府，並捐贈超過1500萬美元協助烏國難民。連署議員強調，病毒無國界，將台灣排除在世界衛生組織之外，不僅損害台灣人民的權益，也剝奪國際社會獲得台灣貢獻專業知識及寶貴經驗的機會，因此呼籲WHO幹事長譚德塞邀請台灣以觀察員身分出席本年5月22日至28日舉行的WHA，並將台灣完全納入WHO的會議、機制及活動，以符合各方利益並履行不遺漏任何人的承諾。

本次聯名函計有捷克眾議長艾達莫娃（Markéta Pekarová Adamová）、立陶宛國會議長席美莉緹—尼爾森（Viktorija Čimelytė-Nielsen）、歐洲議會4位副議長、法國參議院副議長與國民議會副議長、比利時、盧森堡、捷克、斯洛伐克、波蘭、立陶宛等多國國會副議長，以及各國國會外委會、衛生委員會主席及副主席等重量級議員參與連署。除歐洲議會議員外，連署議員還有來自英、法、德、荷蘭、比利時、盧森堡、義大利、西班牙、葡萄牙、愛爾蘭、冰島、挪威、瑞典、芬蘭、丹麥、拉脫維亞、愛沙尼亞、立陶宛、瑞士、奧地利、捷克、波蘭、斯洛伐克、匈牙利、羅馬尼亞、克羅埃西亞、斯洛維尼亞、希臘、科索沃等國的國會議員，本年更新增烏克蘭、阿爾巴尼亞、喬治亞及加拿大等4國國會議員，以及歐洲理事會議員大會（PACE）代表團及對華政策跨國議會聯盟（IPAC）等跨國議會平台的議員。

除前述聯名函外，本年至今歐盟及歐洲各國另採取多元方式支持台灣的國際參與，包括歐洲議會、英國、丹麥、捷克及斯洛伐克國會三個委員會共通過7個決議案或動議案；各國行政部門、國會、政黨、地方首長、媒體及民間社會各界，也紛紛透過國會應詢、致函、發表聲明、公開推文、拍攝影片等方式公開表達對台灣參與國際組織的堅定支持。

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