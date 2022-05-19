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中美外事最高層官員通話　楊潔篪：美執意打台灣牌，中方必維權

▲中共中央政治局委員、中央外事辦主任楊潔篪與白宮安全事務助理蘇利文在羅馬會談。（圖／翻攝央視）

▲中共中央政治局委員、中央外事辦主任楊潔篪與白宮安全事務助理蘇利文。（圖／翻攝央視）

記者魏有德／綜合報導

中美外交事務最高級別官員，中共中央政治局委員、中央外事辦主任楊潔篪與美國白宮安全顧問蘇利文（Jake Suilivan）昨（18）日通話，由於雙方通話時間點選在美國總統拜登（Joe Biden）出訪日韓前夕，引起外界重視。楊潔篪在通話中強調，如美方執意打「台灣牌」，中方必將採取堅定行動，維護自身主權和安全利益，「我們說到做到。」

▲▼楊潔篪。（圖／達志影像／美聯社）

▲楊潔篪就台灣問題再度向美國表達大陸立場。（圖／達志影像／美聯社）

楊潔篪表示，習近平主席同拜登總統就中美關係達成重要共識，雙方要切實落實好，近期，雙方在兩軍、氣變、衛生、農業等領域開展了一些對話，這是有益的，對話勢頭應保持下去。

楊潔篪提到，一段時間以來，美方採取一系列干涉中國內政、損害中方利益的錯誤言行，中方對此堅決反對並予以有力應對，「美方應當言行一致，將相關承諾落實到具體政策和行動中去，與中方相向而行，妥善管控分歧，多做建設性的事，推動中美關係重回健康穩定發展的正確軌道。」

楊潔篪指出，台灣問題是中美關係中最重要、最敏感、最核心的問題，「美方多次明確表示奉行一個中國政策，不支持台灣獨立，但近來美方在台灣問題上的實際行動與表態大相徑庭。」

楊潔篪強調，如美方執意打「台灣牌」，在錯誤道路上越走越遠，必將把局勢引向危險境地，「我們敦促美方認清形勢，嚴守承諾，恪守一個中國原則和中美三個聯合公報規定，中方必將採取堅定行動維護自身主權和安全利益，我們說到做到。」

楊潔篪認為，求和平、謀合作、促發展是亞太地區的大勢，是民心所向，中國秉持親誠惠容理念，與周邊國家一向友好相處、互利共贏、命運與共，「任何出於一己私利損害亞太地區各國根本和長遠利益的行為，都注定走不遠也行不通。任何拉幫結派、搞分裂對抗的企圖都不可能得逞。」
 

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