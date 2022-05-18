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大陸 大陸焦點 特派現場

大陸外交部批評「美國在台灣問題上違諾」：必受懲罰！

▲▼中國外交部發言人汪文斌（圖／CFP）

▲大陸外交部發言人汪文斌。（圖／CFP）

記者鄭思楠／綜合報導

美國海軍上將麥可．馬丁、吉爾迪日前表示，台灣必須提升武器和訓練等軍事力量來防範來自中國大陸的潛在威脅。大陸外交部發言人汪文斌今天（18日）駁斥，美國在台灣問題上違背承諾，必將遭到歷史的懲罰。

汪文斌18日在外交部記者會上表示，美方的有關言論違背美方在台灣問題上對中方所做的承諾，干涉中國內政，中方對此堅決反對。

他進一步表示，「《中美建交公報》和「八•一七公報」明確指出，美利堅合眾國承認中華人民共和國政府是中國的唯一合法政府，並承認中國的立場，即只有一個中國，台灣是中國的一部分。中美《上海公報》也指出，美國認識到在台灣海峽兩邊的所有中國人都認為只有一個中國，台灣是中國的一部分，美國政府對這一立場不提異議。』

汪文斌指出，美方一邊承認台灣是中國的一部分，一邊又渲染所謂大陸侵略台灣的威脅，一邊表示不支持「台獨」，一邊又從國務院網站上刪除「台灣是中國的一部分」、不支持「台獨」等表述。美方這種自相矛盾的行徑不能不令人質疑美方聲稱的堅持一個中國政策的嚴肅性、有效性。背信棄義不僅損害自身的形象，也將付出相應的代價。在台灣問題上違背承諾，必將遭到歷史的懲罰。

最後，他強調，敦促美方恪守一個中國原則和中美三個聯合公報的規定，將不支持「台獨」的表態落到實處，以免嚴重損害中美關係和台海和平穩定。

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