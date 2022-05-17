波蘭經濟發展部政次率團訪台　外交部：強化台波經貿科技交流

▲皮喬維亞克昨率團訪台。（圖／翻攝自Grzegorz Piechowiak推特）

記者呂晏慈／台北報導

波蘭經濟發展暨技術部政務次長皮喬維亞克（Grzegorz Piechowiak）16日深夜率團抵台，展開3天訪問行程。外交部發言人歐江安17日在例行記者會表示，外交部對此表達誠摯歡迎，台波在經貿、投資、衛生防疫、教育科研領域合作密切，相信此行將進一步強化台波經貿及科技交流。

波蘭駐台代表高則叡（Cyryl Kozaczewski）稍早透過推特發文說明，皮喬維亞克率團來台進行3天訪問，行程包括召開第10屆「台灣–波蘭經貿諮商會議」。根據我經濟部、波蘭投資暨貿易局主辦的「波蘭投資商機論壇」議程，皮喬維亞克將與會致詞，隨後由波蘭環境保護機構與台灣區電機電子工業同業公會簽署合作備忘錄。

對此，歐江安今天上午答覆媒體提問表示，皮喬維亞克16日晚間率團搭乘專機訪台，出席第10屆台波（蘭）經貿諮商會議，就雙邊關切議題進行會談與諮商，外交部對此表達誠摯歡迎。台灣與波蘭是理念相近的價值夥伴，雙邊在經貿、投資、衛生防疫、教育科研等領域合作密切。外交部相信皮喬維亞克次長來訪，將進一步強化台波經貿及科技交流，強化產業合作與供應鏈韌性；相關活動將由主政機關經濟部適時對外說明。

歐江安表示，外交部重申珍視台波友誼與友好關係，並預祝雙邊諮商會議及訪團訪台行程順利成功。