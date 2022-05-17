台灣「新聞自由指數」亞洲第一　外交部：民主發展受國際肯定

▲媒體記者採訪畫面。（資料照／達志示意圖）

記者呂晏慈／台北報導

「無國界記者組織」（Reporters Sans Frontières, RSF）5月3日公布2022「世界新聞自由指數」，台灣排名由去年的第43名躍升至第38名，成為亞洲排名第一。對此，外交部17日透過新聞稿表示，台灣民主發展與良好新聞環境深受國際肯定，目前有來自全球20國的75家國際媒體派遣137名記者駐台，外交部對國際媒體進駐台灣表示由衷歡迎，並就外媒申辦來台駐點事宜，積極提供協助。

RSF本月公布2022「世界新聞自由指數」，台灣排名由2021年的第43名躍升至第38名，成為亞洲排名第一；此外，台灣在美國「自由之家」（Freedom House）的世界評比中，不僅被列為「自由國家」，我國自由度及社會多元性更連續兩年以94的高分，位居亞洲國家第二名，顯示台灣民主發展與良好新聞環境深受國際肯定。

外交部表示，近年來中國強力打壓其境內國際媒體，此外，自香港實施《國安法》後，中國司法勢力侵入香港，已大幅壓縮香港的言論自由及司法獨立，這些因素造成部分外媒逐漸移駐台灣，外交部對國際媒體進駐台灣表示由衷歡迎，並就外媒申辦來台駐點事宜，積極提供協助。

外交部說明，截至2022年5月15日的統計，共有來自全球20國的75家國際媒體派遣137名記者駐台，其中，2020年至今的二年多期間，新增並留駐台灣的外媒共29家及63位記者，較2020年之前數量增幅超過三分之一。

外交部指出，近年駐台外國媒體的地域性與媒體類型更趨多元，大洋洲、亞西、拉美、南太等地區媒體均首度派員駐台，另除報紙、電視、廣播及雜誌等傳統媒體，也增加新興網路媒體等新聞傳播管道。

此外，外交部說明，駐台國際媒體的報導不僅數量眾多，內容更豐富多元，包括：兩岸情勢、區域安全、台灣防疫成果、產業發展、藝術文化等各面向主題；報導觸角也擴及中國、東協、印太各國議題，顯示台灣資訊流通自由快速、透明公開、法治成熟及尊重多元意見的良好條件，提供外媒自由的新聞工作環境，台灣便利適中的地理位置，也有助國際媒體記者在台灣觀察鄰近區域情勢，或從事便捷的旅行採訪。

外交部表示，我國政府將持續提供外國媒體在台灣從事新聞工作必要的協助，並竭誠歡迎未來有更多國際媒體來台駐點，運用台灣自由、多元、便利的採訪環境，維護民主人權的共享價值。