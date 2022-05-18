韓國瑜自爆「昨晚才知張善政被徵召」！籲黨中央：顧及黨內感受

▲韓國瑜表示，他17日晚間才透過電話得知，張善政被徵召參選桃園。（資料照／記者周宸亘攝）



記者柯振中／綜合報導

國民黨中常會18日下午提名桃園市長參選人選，行政院前院長張善政被點名，台北市前議員羅智強確定出局。對此，高雄市前市長韓國瑜晚間向張善政道賀，同時也向國民黨喊話，希望提名過程中能充分溝通、協調，顧及黨內同志的感受及權益。

國民黨中常會18日下午提名桃園市長參選人選，主席朱立倫宣布徵召張善政，消息引起熱烈討論。台北市前議員羅智強得知消息，也在臉書分享當下的心情，「驚訝、錯愕、五味雜陳」，可見難以接受這樣的結果。

對此，韓國瑜在臉書上表示，張善政在國民黨沒有銀彈、糧倉、選情最艱難的時候，義無反顧投入2020大選，擔任他的副總統候選人，讓他一直心存感激。

▲張善政被徵召參選桃園市長。（資料照／記者屠惠剛攝）



韓國瑜表示，張善政是充滿熱忱、重情義，且在科技、工程領域上發光發熱的專業人才，17日在電話中得知張善政被徵召，張本人也決定參與選戰，「令我相當敬佩。」

韓國瑜也說，今年選情相當艱困，黨內仍有許多優秀的青年人才表態願意參選，他身為黨內的一份子，對黨的提名作業抱持尊重，也希望提名過程中能充分溝通、協調，顧及黨內同志的感受與權益，才能讓國民黨真正齊心團結，把爭取人民福祉當作共同目標，「這是國瑜最衷心的期盼。」

對於張善政被提名、羅智強出局的局面，許多人在韓國瑜的貼文底下回應，「我很愛韓總也很敬佩你，但是像朱立倫這樣的黨主席，我完全無法苟同，國民黨會被他搞垮的」、「我支持韓國瑜但是這次不能接受張善政選桃園！扼殺一個認真的年輕人，我住桃園支持羅智強」、「所以韓總，趕快呼籲朱先生別在亂搞了，底下的支持者已經快要受不了這種領導。」

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