國民黨徵召張善政參選桃園市長　羅智強：驚訝、錯愕、五味雜陳

▲國民黨徵召張善政參選桃園市長，羅智強於臉書表示：驚訝錯愕！（圖／擷取自羅智強臉書）

記者楊淑媛／桃園報導

月餘來，陸續展現大動作，辭去台北市議員、將戶籍遷到桃園龜山，持續勤走桃基層的台北市前市議員羅智強，獲悉國民黨黨主席朱立倫18日在中常會，宣布徵召行政院前院長張善政，參選2022桃園市長，於臉書以「驚訝、錯愕、五味雜陳……」表示當下心情，強調其人生從來不容易，但他一直都在不容易中，繼續堅持正確的道路。

羅智強在臉書告白當下心情，同時也表示「需要沉澱一段時間、好好思考、大家不要為我難過」，因為我有信念，因為我有你們。我愛大家、愛台灣。包括：謝龍介、徐巧芯、游淑慧、梁為超等黨內各地民代紛紛留言，給予加油打氣。

謝龍介：「那些得到的、失去的，都是養分！智強不要氣餒，暫時沉澱結出更好的果實！」；徐巧芯：「強哥加油！我們都很需要你！我覺得比較令人遺憾的是黨內竟然還有人在放話，例如新聞提到「知情人士指出，朱立倫派出張善政解決桃園紛爭，這招等於是將羅智強一軍」；游淑慧：「不知道還能安慰智強什麼，這麼狠的操作，讓人錯愕，覺得很難過，又想掉眼淚，面對民進黨，我們可以堅強戰鬥，面對自己黨，我們能怎麼辦？

也有網友表示：「張善政+羅智強」搭檔桃園市正副市長，堅強的陣容，確定贏回桃園市」、「公平初選很難嗎？黨主席應該要珍惜強將！黨主席也應該團結黨員」、「本來是不太支持您空降桃園，但我這次真的覺得，你太委屈了，加油。」