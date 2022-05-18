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國民黨「閃電徵召」張善政選桃園！內幕曝光　揭傅崐萁幕後操盤

國民黨中常會今火速徵召張善政參選桃園市長。

圖、文／鏡週刊

國民黨中常會今天下午火速通過徵召智庫副董事長張善政參選桃園市長，引爆藍營地方及支持者反彈，本刊調查，徵召張善政決策是由黨主席朱立倫與前高雄市長韓國瑜共推，但實際是由立委傅崐萁在選對會強勢操盤，主要考量是藉由張善政壓制地方勢力及想空降參選的前北市議員羅智強。

朱立倫趕在6月訪美前夕，今天下午中常會將以「突襲」方式直接徵召張善政，立委呂玉玲直接痛批：「沒有溝通，亂無章法。」不只地方錯愕，張善政被徵召後，臉書更湧入一堆深藍支持者留言，嗆張應參加初選，而非加入徵召。

藍營人士表示，「留言嗆張善政的人，幾乎都是韓粉及羅智強支持者。」但以目前桃園的情況，選對會並沒有辦初選的條件，提名地方人士參選，反彈只會更大，又要同時擺平空降的羅智強等深藍勢力點名的人選，朱只好回頭與韓國瑜討論解套方案，因此朱才會接受由韓提議，並授權由傅崐萁及與秘書長黃健庭與張善政聯繫，優先解決張善政的重新入黨申請案，再火速公布張的徵召案。

「張善政接下來最大的難關，還是整合桃園地方勢力，這恐怕要由朱立倫親自操盤。」藍營人士說，會徵召張善政，主要還是地方可能人選幾乎陷入無解局面，即使提名民調最高的魯明哲，無法擺平議長邱奕勝勢力，而邱力挺的立委呂玉玲，民調幾乎敬陪末座，提名她也沒有說服力，立委萬美玲也有整合問題需要面對，都讓選對會傷透腦筋，與其讓無解的難題持續，不如跳脫地方人選。

藍營人士指出，羅智強在黨中央表明不會提名後，仍執意請辭北市議員，大動作遷戶籍、買房子落腳桃園市，但地方人士很清楚，羅的目標並不在市長，而是在參選立委，黨中央更不可能配合羅的動作，冒然舉辦初選，為日後整合埋下變數，「國民黨確實需要比對手更久的時間完成整合，先出牌不是壞事，接下來大家都會著看朱立倫如何展現整合能力。」

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