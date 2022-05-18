國民黨徵召張善政參選桃園市長　呂玉玲怒轟：亂無章法！

▲呂玉玲怒轟，國民黨徵召張善政參選桃園市長，沒有溝通亂無章法。（圖／ET資料照）

記者楊淑媛／桃園報導

2022桃園市長選戰，國民黨黨主席朱立倫18日在中常會宣布徵召行政院前院長張善政，參選桃園市長，消息傳出，引發地方熱議。近月前宣布爭取黨提名、參選桃園市長的立法委員呂玉玲，對於朱主席從未與她溝通、討論，今天用這種突襲的方式宣布，讓她感到震驚與不解，怒轟黨此舉根本是亂無章法，她及支持者不能接受！

呂玉玲表示，自她4月中旬宣布參選桃園市長以來，不管是黨中央、桃園地方，都是普遍祝福，她也持續在地方傾聽、爭取市民與鄉親支持，黨中央對她，也僅止於約談徵詢意願，並未有更進一步的動作；而她也從不對外放話，甚至口出惡言，就是為了黨好，她也始終相信黨會有一個協調機制，來妥善處理桃園市長參選人選的提名，所以她積極衝刺，勤走基層。

「現在黨中央用這種粗糙的方式宣布，不僅僅是傷害了黨的威信，地方支持者也會失去信心，這對年底大選是絕對不利的！」呂玉玲不滿表示，從朱主席到黨中央選策會，從來沒有人告知她，或討論有關張善政先生參選桃園市長一事。對於這種突襲式的宣布，她不能接受，朱主席跟黨中央必須要有一個信服的說法，至於下一步，她還在謹慎思考，任何動作都不排除！