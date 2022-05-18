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不只張善政　國民黨今提名徐榛蔚、饒慶鈴拚花東連任

▲▼ 國民黨中常會今日徵召花蓮縣長徐榛蔚（圖右）、台東縣長饒慶鈴（圖左）參選連任 。（圖／翻攝徐榛蔚、饒慶鈴臉書）

▲國民黨中常會今日徵召花蓮縣長徐榛蔚（圖右）、台東縣長饒慶鈴（圖左）參選連任 。（圖／翻攝徐榛蔚、饒慶鈴臉書）

記者崔至雲／台北報導

國民黨中常會今（18）日徵召花蓮縣長徐榛蔚、台東縣長饒慶鈴等參選連任；同時，也通過徵召國家政策基金會副董事長張善政參選桃園市長。會中徐榛蔚與饒慶鈴透過視訊方式向中常會表達謝意，強調一定會全力以赴。張善政則親自到場致意，並宣示一定會團結一致力挺張善政，讓桃園重返國民黨執政。

▼朱立倫（右）、張善政。（圖／記者宋良義攝）

▲▼朱立倫、張善政接受蘭萱專訪_會後聯訪。（圖／記者宋良義攝）

張善政的徵召案通過後，黨主席朱立倫表示，「桃園是我的家，我生在桃園、長在桃園，有幸擔任8年桃園縣長，我比誰都希望桃園贏，比誰都希望桃園能更好」；他強調，今天黨的決定就是希望大家都能團結起來，讓桃園贏、讓桃園更好。

朱立倫指出，張善政已經加入國民黨，也領有黨證。張善政很年輕就擔任台大教授，2000年到位於桃園龍潭渴望園區的宏基電腦擔任副總，打拚了10年，之後到同樣位於桃園龍潭渴望園區的google公司擔任總監。張善政在桃園工作了12年，對這塊土地有深厚的情感；後來擔任行政院科技政務委員、第一任的科技部長、行政院副院長以及行政院院長。

朱立倫盛讚張善政是具國際觀的科技人、工程師，人品更受到大家肯定。桃園是國門之都，們需要一位有國際觀的市長，桃園是亞洲矽谷、科技新都，希望由科技人擔任桃園市長；且桃園包括航空城、鐵路地下化、各項捷運等重大工程，希望有一位工程師來領導市府團隊。張善政的行政資歷、產業經驗都是桃園所需要的，張善政願意扛下來，與大家一起打拚，回到桃園，如同2000年的精神一樣，開始為桃園這塊土地打拼。「這是國民黨、也是朱立倫最負責任地，向所有桃園市民推薦一位最優秀、最能讓桃園未來更好的好市長」。

「今天的張善政一定是桃園最好的市長，但現在不一定是最會選舉的候選人」，朱立倫表示，張善政會實實在在、腳踏實地、努力深耕，會讓桃園每位市民看到不一樣的張善政。

朱立倫說，張善政同意參選後，他建議張善政要努力與地方意見領袖溝通，張善政回應，2000年他到宏基電腦當副總、到Google當總監，開始面對所有客戶、廠商、用戶，都是希望用戶能滿意、客戶能買單，今天就是要用同樣的精神。剛開始會很辛苦，但要有這樣的決心。

朱立倫表示，國民黨要用新的政治、新的理念，負責任地推出最適合這城市發展的市長候選人，「不是誰想選市長，而是誰能夠改變這個城市」，張善政有領導能力、有行政經驗、有國際觀、有工程實務，也受科技業肯定，他相信張善政是我們最需要的市長候選人，他拜託所有的黨員同志，「民進黨希望看到我們亂，我們的對手希望我們不好」，但我們沒有時間了，所以我們下定決心，也謝謝張善政下定決心，跟我們一起打拚，打造這個國門之都、改變這個科技新都，讓充滿希望的桃園未來會更好。

朱立倫也提到，饒慶鈴4年來的表現有目共睹，踏遍台東每個角落，充滿愛心地照顧所有的長輩；饒慶鈴是最好的父母官、最好的縣長，未來4年一定能帶動台東更發光、更發亮，「台東有你，真好！」

朱立倫也盛讚徐榛蔚是五星級的縣長，對花蓮的認真、努力、愛心、用心、細心，令人非常感動，未來4年鄉親們將花蓮縣政交到徐榛蔚手上，一定能讓花蓮更棒、更好。

▼國民黨提名張善政挑戰2022桃園市長。（圖／翻攝自Facebook／朱立倫）

▲▼國民黨提名張善政出戰2022桃園市長。（圖／翻攝自Facebook／朱立倫）
 

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