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強化救災現場協調機制　南消辦理特搜隊管理組訓練

▲台南市消防局於16日至18日辦理「特種搜救隊災害救援管理組訓練」，特聘請內政部消防署特種搜救隊成員擔任教官授課。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市消防局於16日至18日辦理「特種搜救隊災害救援管理組訓練」，特聘請內政部消防署特種搜救隊成員擔任教官授課。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

為有效提升台南市特種搜救隊救援效能，台南市消防局於16日至18日辦理「特種搜救隊災害救援管理組訓練」，特聘請內政部消防署特種搜救隊成員擔任教官授課，建立南消特種搜救隊救援管理統一模式，並導入國際INSARAG聯合國搜索救援指南之管理知識。

▲台南市消防局於16日至18日辦理「特種搜救隊災害救援管理組訓練」，特聘請內政部消防署特種搜救隊成員擔任教官授課。（圖／記者林悅翻攝，下同）

台南市消防局特種搜救隊自成立以來，專門負責地震、火災及特殊災難等重大災害救援任務，累積豐富的救災經驗，然而台灣位處環太平洋地震帶的關係，屬於高敏感地震好發地區，更增加複合災害型態機率，為因應未來潛在災難發生，大型災害管理運作將扮演搜索救援重要成敗關鍵。

▲台南市消防局於16日至18日辦理「特種搜救隊災害救援管理組訓練」，特聘請內政部消防署特種搜救隊成員擔任教官授課。（圖／記者林悅翻攝，下同）

特種搜救隊編組主要分為管理、搜索、救援、醫療及後勤等五大組別，各組別工作職責均有其專業能力考量，其中管理組為重要之核心，主要負責搜救隊應變行動所有流程，包含指揮協調、行動作業、評估、聯絡、媒體及安全管制等事項，以便第一時間應對任何突發事件。

▲台南市消防局於16日至18日辦理「特種搜救隊災害救援管理組訓練」，特聘請內政部消防署特種搜救隊成員擔任教官授課。（圖／記者林悅翻攝，下同）

市長黃偉哲表示，管理組於特種搜救隊行動中扮演領頭羊的角色，強化救災現場協調機制，才能確保每次出勤任務的最大效率，熟悉各種災害狀況變化，俾利於現場快速指派各搜救人員部署行動，承擔拯救大台南市民生命安全之責任。

▲台南市消防局於16日至18日辦理「特種搜救隊災害救援管理組訓練」，特聘請內政部消防署特種搜救隊成員擔任教官授課。（圖／記者林悅翻攝，下同）▲台南市消防局於16日至18日辦理「特種搜救隊災害救援管理組訓練」，特聘請內政部消防署特種搜救隊成員擔任教官授課。（圖／記者林悅翻攝，下同）

消防局長李明峯表示，為強化災害應變處理與提升救援效率，消防局依據內政部消防署推動特種搜救隊國家認證計畫(National Accreditation Process,NAP)及聯合國國際搜索救援諮詢小組（INSARAG）標準，積極朝建置中型搜救隊能力以上為目標，建立國際搜救隊編組編制及自給自足調度支援機制，接軌國際邁向符合聯合國搜救隊伍標準。

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