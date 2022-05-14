消防安全零容忍法規素養再提升　南消四大隊持續辦理安檢人員教育訓練

▲強化安檢小組量能，凝聚執法共識，台南市消防局第四大隊辦理「2022年消防安全講習訓練」。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

為強化安檢小組量能，凝聚執法共識，並提升分析列管場所災害的危害因子能力，台南市消防局第四大隊辦理「2022年消防安全講習訓練」。

現今社會醫療發達，加上國家發展委員會推估台灣將於2025年進入超高齡化社會時代，大部分有家中老人照顧需求的家庭，會選擇長期照顧服務機構來照顧年長者，然而台灣的長照機構近年發生數起火警，往往造成年長住民逃生不及的憾事發生。消防署及衛服部以此為鑑，提出許多改善措施，來加強長照機構自身安全應變能力，但除火災發生時緊急的應變能力外，事前的預防措施也是相當重要。

這次訓練主要除了與轄區各分隊共同探討場所消防檢查執行面的困難處，分享討論及執行面上取得一致的共識外，另因應衛生局2022年度護理之家機構改善公共安全設施設備補助計畫之自動撒水設備簡政便民措施，申請補助案件由衛生局函請消防局下交大隊專案協助性能測試，特邀請消防設備師公會理事長許榮哲先生，傳授於進行安檢時的經驗交流及分享檢查技巧，其中也包含水道連結型自動灑水系統必要檢修項目檢修基準暨檢查操作，每位同仁的反應皆受益良多。

消防局第四大隊長蔡國保表示，長照機構其住民因行動力及應變力都較一般人薄弱，屬高風險受災對象。因此，如何借鏡災害案例、落實用火用電安全措施及訓練機構人員來辨識場所之潛在風險，提升機構應變能量，是政府及民間必須思考的重要課題。

台南市消防局一直秉持市長黃偉哲施政理念，建立一支清廉及高效率的團隊，守護台南市民生命財產安全，消防局局長李明峯不時於公開場合告知消防人員這理念，尤其對執行消防安檢工作人員，特別要求專業度及廉潔操守，希望本次參訓學員習得專業識能對日後執行消防安全檢查有所助益，並能秉持專業角度及態度執行消防安全檢查，打造為民眾生命安全把關的團隊。