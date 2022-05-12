全力防疫提升救護品質　南消四大隊頒獎勵金鼓勵消防人員

▲台南市消防局第四救災救護大隊，為提升所屬人員救護品質，特頒贈救護獎勵金鼓勵所屬，讓病患於到院前能獲得更積極的救護處置作為。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

近期新冠肺炎疫情升溫，全國壟罩在疫情風險之中，但消防人員仍義無反顧在第一線執行緊急救護工作，台南市消防局第四救災救護大隊，為提升所屬人員救護品質，特頒贈救護獎勵金鼓勵所屬，讓病患於到院前能獲得更積極的救護處置作為。

台南市消防局第四大隊，為了提升所屬各分隊執行救護處置作為，於每季召開救護研討會議，邀集所屬各分隊的救護教官、高級救護技術員與分隊幹部，針對每季執行的各項救護統計數據進行檢視及探討，並將執行重點回饋於各分隊每周平時的救護訓練，以促成第四大隊整體救護正向的提升發展。

另配合南市消防局推動的提升緊急救護措施，遇低血壓、低血糖患者實施靜脈注射、及鼓勵高級救護技術員對於OHCA患者實施給藥，第四大隊特別透過消防之友會第四辦事處加碼發送救護獎勵金，讓所屬人員能勤練技術與建立信心，目前第四大隊對於低血壓、低血糖救護患者成功實施靜脈注射的比率達6成以上，所屬高級救護技術員對於OHCA患者實施給藥的比率也達4成以上，成績的提升有目共睹。

第四大隊蔡國保大隊長表示，救護案件占消防單位勤務比例之冠，救護品質之良窳與平時的基本訓練息息相關，除平時多鼓勵同仁視病猶親外，也希望透過消友會頒發獎勵金方式，激勵所屬同仁努力提升救護技能，讓民眾能得到更好的服務。

消防局李明峯局長表示，秉持黃偉哲市長建立專業團隊的理念，本局近年除了成立救護品管教室，也定期與醫療指導醫師及消防局教官團召開讀書會，希望能提升同仁救護能力，守護民眾的健康安全。