因應防颱防汛整備　南消第七大隊辦理船外機操作暨保養訓練

▲台南市消防局第七大隊辦理救生船艇暨船外機操作保養訓練，增進消防人員水域救生能力，加強相關裝備器材操作保養熟悉度。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

每年5月至11月為防汛期，強烈颱風、豪雨常造成許多災害，為強化消防人員水域溺水事故救生能力，台南市消防局第七大隊於18日辦理救生船艇暨船外機操作保養訓練，增進消防人員水域救生能力，加強相關裝備器材操作保養熟悉度。

在所有救生裝備器材中，船外機是水上救援器材最精密也容易故障的裝備之一，本次訓練主要目的是讓同仁熟悉認識船外機操作與構造，並學習平時保養維護以及執行勤務時的故障排除，課程內容包含「火星塞安裝及積碳清除」、「化油器常見故障排除」、「傳動齒輪保養及更換」、「油桶及燃油濾清器清潔」、「冷卻水葉保養」、「電瓶注意事項」及「拉盤使用與保養」等項目，強化同仁船外機故障排除能力及降低水域救生裝備器材故障的風險。

第七大隊大隊長黃輝林表示，第七大隊轄內有美麗的黃金海岸，是市民休閒的好去處，與高雄市交界處為二仁溪出海口流域，皆是轄內的危險水域，為確保消防人員每次出勤順利完成任務，平時救生裝備器材應保養維護及熟悉操作。

消防局局長李明峯表示，消防局將秉持著市長黃偉哲的施政安全理念，持續透過紮實的教育訓練，讓消防人員更加熟悉水域救生概念，並培養團隊默契及有效提升救災戰力，以確保消防人員救災安全，保障臺南市民生命財產安全。