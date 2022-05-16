開基玉皇宮回饋鄉里　捐贈南消消防災情勘查車1輛

▲台南市開基玉皇宮捐贈災情勘查車1輛給台南市消防局第六大隊，由開基玉皇宮主委涂大松先生代表捐贈，台南市長黃偉哲接受並頒發感謝獎牌。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導



台南市消防局16日下午2時，在開基玉皇宮舉行災情勘查車捐贈儀式，由開基玉皇宮主委涂大松先生代表捐贈，台南市長黃偉哲代表接受並頒發感謝獎牌。



開基玉皇宮愛心不落人後，奉獻社會不遺餘力，16日捐贈消防局第六大隊所屬安南分隊災情勘查車1輛，玉皇宮更額外加碼捐贈橡皮艇一艘，進行水域救援使用，促使該車救災功能更趨完整，合計捐贈價值約新台幣170萬元。



該車配置4輪傳動功能足以應付不良地形，縮短救災人力、器材到達現場時間，有效執行各種災害搶救、災情勘查回報、狹小巷道搶救功用，開基玉皇宮此義舉不但充實本市消防救災車輛，強化災害搶救之效能，更是社會楷模、義行典範。



市長黃偉哲表示，2022年開基玉皇宮截至目前計捐贈公私立機構金額已逾650萬元以上，顯見開基玉皇宮積極致力於社會公益與藝文活動，襄助各社福機構、弱勢團體不遺餘力，2005年起陸續捐贈台南市消防局6輛水箱消防車、消防破壞器材1批，近年來陸續捐贈合計6萬顆住警器，嘉惠市民大眾，與社區居民和社會大眾形成良好的互動，也希望此舉能喚起社會人士之公益善舉、大愛精神，戮力弘揚社會光明面。

消防局局長李明峯表示，開基玉皇宮體認安南區有很多早期形成的狹小巷弄或既成道路，大型消防車輛不易通過，為了讓消防弟兄可以儘速抵達救災現場，保障市民生命財產，捐贈災情勘查車，供消防局安南分隊於救災使用，將善心義舉嘉惠於安南區的民眾。



第六大隊大隊長邱淵明說，感謝本轄開基玉皇宮對消防工作的支持與肯定，此次捐贈案保障市民生命財產安全，對於救災更是助益良多。