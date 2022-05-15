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降漏、降漏　南消消防「菌男」教你顧好自己的財產

▲台南市消防局第二大隊官田消防分隊，自拍「七日菌男降漏、降漏」宣導短片，來教導民眾應實施防火管理之場所，執行自衛消防編組活動時之要領。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市消防局第二大隊官田消防分隊，自拍「七日菌男降漏、降漏」宣導短片，來教導民眾應實施防火管理之場所，執行自衛消防編組活動時之要領。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

近日家喻戶曉的「九天玄女降漏、降漏」，已成為各行各業爭相模仿的時事梗，而台南市消防局第二大隊官田消防分隊，也把握這次機會，自拍「七日菌男降漏、降漏」宣導短片，來教導民眾應實施防火管理之場所，執行自衛消防編組活動時之要領。

▲台南市消防局第二大隊官田消防分隊，自拍「七日菌男降漏、降漏」宣導短片，來教導民眾應實施防火管理之場所，執行自衛消防編組活動時之要領。（圖／記者林悅翻攝，下同）▲台南市消防局第二大隊官田消防分隊，自拍「七日菌男降漏、降漏」宣導短片，來教導民眾應實施防火管理之場所，執行自衛消防編組活動時之要領。（圖／記者林悅翻攝，下同）

官田消防分隊小隊長陳至坤、隊員林建豪、林楚珩等人藉著時事梗拍攝宣導短片，指導場所防火管理人，實施自衛消防編組活動時應注意事項，內容主要有滅火班；正確使用滅火器撲滅火災、通報班；正確的報案要領及通知廠內員工發生事故、避難引導班；引導及疏散員工至集合地點避難…等要領。影片內容詼諧有趣，且資訊內容明確，各場所負責人可依循影片內容執行自家廠內的消防編組演練活動，而宣導短片也張貼在「官田消防噴水公司」社群粉絲團供大家欣賞參閱！

▲台南市消防局第二大隊官田消防分隊，自拍「七日菌男降漏、降漏」宣導短片，來教導民眾應實施防火管理之場所，執行自衛消防編組活動時之要領。（圖／記者林悅翻攝，下同）▲台南市消防局第二大隊官田消防分隊，自拍「七日菌男降漏、降漏」宣導短片，來教導民眾應實施防火管理之場所，執行自衛消防編組活動時之要領。（圖／記者林悅翻攝，下同）▲台南市消防局第二大隊官田消防分隊，自拍「七日菌男降漏、降漏」宣導短片，來教導民眾應實施防火管理之場所，執行自衛消防編組活動時之要領。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市消防局第二大隊官田消防分隊，自拍「七日菌男降漏、降漏」宣導短片，來教導民眾應實施防火管理之場所，執行自衛消防編組活動時之要領。（圖／記者林悅翻攝，下同）

第二救災救護大隊丁春能大隊長表示，官田分隊同仁觀察力敏銳，懂得搭配各種時事梗將各項政令傳達給相關負責人。場所管理權人、防火管理人應依照消防法第13條之規定辦理防火管理相關事宜，依據場所特性進行員工編組，在災害發生時可以明確分工、調理有序的進行各項應變，希望能將意外事故限縮在可控範圍內，除了依賴消防分隊的搶救，場所平日亦應注意各項用火用電安全，以達「自己財產自己顧」之減災理念。

▲台南市消防局第二大隊官田消防分隊，自拍「七日菌男降漏、降漏」宣導短片，來教導民眾應實施防火管理之場所，執行自衛消防編組活動時之要領。（圖／記者林悅翻攝，下同）

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