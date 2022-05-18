竹市中油遷庫年底整治完成　打造「竹科X」產業園區

▲透過都市計畫，打造「竹科X」產業園區。資料照。（圖／新竹市政府提供）

新竹振道記者蔡文綺／新竹報導

在立法委員柯建銘、新竹市長林智堅奔走下，市府106年促成中油油庫遷庫，讓18座油槽供油走入歷史。林智堅宣布最新進度，新竹中油油庫區域開挖量已超過9成，目前已拆除17座油槽，預計年底就完成污染整治。市府表示，油庫區面積9公頃，市府未來將透過都市計畫，結合鄰近台肥科商園區、藝文高地，活化為36公頃「竹科X」產業園區。

市府說明，中油新竹油庫位在公道五路，民國43年啟用，共18座油槽，過去每日供油量約1800到2000公秉。油庫比鄰住宅區、商業區與科技聚落，居民廢庫聲浪從未停歇，經立法委員柯建銘、林智堅市長積極奔走，在中央與地方攜手之下，106年底終獲中油同意廢除新竹油庫。

產發處說明，市府於108年展開油槽拆除作業，陸續拆除17座油槽，僅保留1座油槽，編號S-1油槽歷史超過50年，文化局於107年列冊追蹤。

環保局表示，目前中油新竹油庫正進行土壤及地下水控制場址，截至4月底，土壤開挖量達91.4%、離場量達81.5%、生物復育量達88.2%，預計年底整治完成後，再經環保局驗證，污染控制場址就將解除列管。

市府指出，中油9公頃油庫區目前為乙種工業區，未來市府將辦理都市計畫，結合台肥19公頃用地、藝文高地8公頃用地，串聯為36公頃「竹科X」科技廊帶，成為首座都市型科學園區新典範。

其中位於台肥科商園區的科技部竹科X基地，已於今年開工首棟軟體大樓，預計113年完工，後續也將再興建2棟軟體大樓。軟體大樓將引進研發設計、資訊軟體及服務、軟硬整合及智慧應用相關產業。

市府也補充，竹科X開創3大典範，第一為中央地方首度攜手合作，投入超過183億元，第二為首座都市型科學園區，第三則是開創新竹第二條科技廊帶，未來聚焦AI（人工智慧）、IOT（物聯網）等軟體產業，串連國際展演中心及藝文高地，打造結合人文、科技的產業創新廊帶。