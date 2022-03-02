未登記且低污染工廠納管期將至　竹市府呼籲儘速納管

▲請符合資格業者把握時效提出申請。（圖／新竹市政府提供）

新竹振道記者蔡文綺／新竹報導

為解決違法使用農地設置工廠情形，經濟部修正工廠管理輔導法，並於109年3月20日正式施行。105年5月19日前已存在的低污染未登記工廠，只要不是位於經濟部公告不宜設立工廠地區，111年3月19日前可向新竹市政府產業發展處提出納管申請，請符合資格業者把握時效提出申請。

竹市府表示，「工廠管理輔導法」修正案將既有未登記工廠納入輔導管理，在「不新設」、「不污染」以及「不危及公安」三個前提下，輔導未登記工廠改善環保、消防、排水、建築安全結構等項目後就地合法經營。為協助本市符合資格的未登記工廠申請納管，本府除了辦理未登記工廠清查作業、成立單一服務窗口、設置諮詢專線電話外，並在產業發展處網站設置「特定工廠及未登記工廠專區」提供民眾查閱相關法規資訊及文件書表。

產業發展處表示，新竹市有許多金屬製品與機械設備加工廠，都是竹科等高科技產業重要供應鏈，截至目前為止，市府已受理超過150家未登記工廠申請納管案，並核准110家納管，核准率超過7成，其中將近5成從事金屬製品製造業，近2成從事機械設備製造業，納管應每年依廠地面積繳交2至10萬元不等的納管輔導金，輔導期間將不適用工廠法規、建築法規及土地法規相關違規事項之裁罰，呼籲工廠業者盡快提出納管申請並在112年3月19日前提出工廠改善計畫，完成環保、消防、排水、建築安全結構等相關改善，進而取得特定工廠登記(可合法營運至129年3月19日)，後續再完成土地變更等程序，即可登記為一般工廠。

產發處補充說明，相關申請辦法、問答集及申請書表，可至市府產業發展處網站(https://dep-construction.hccg.gov.tw/ )「特定工廠及未登記工廠專區」查詢下載，歡迎市民上網參考。如有申請納管相關問題均可撥打市府產業發展處工商科專線：03-5259003、03-5216121分機256諮詢。