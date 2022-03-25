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香山工業區服務中心　輔導首家廠商通過營運總部投資案

▲新竹市長林智堅出席香山工業區服務中心啟用。資料照（圖／新竹市政府提供。）

▲新竹市長林智堅出席香山工業區服務中心啟用。資料照（圖／新竹市政府提供。）

新竹振道記者蔡文綺／新竹報導

新竹市政府設立香山工業區服務中心，鼓勵企業將營運總部設在竹市，擴大在地投資。新竹市長林智堅今宣布，第一家申請通過廠商出爐，為在地30年的翔名科技。市府指出，今年度翔名獲市府補助140萬，其在半導體設備耗材鎢、鉬、鉭和石墨加工領域的市占率第一，此次再新增投資金額4,400萬元，將導入智慧製造及工業機聯網，打造國際級半導體生產基地。市府呼籲更多企業申請營運總部設立，政府將提供房地租金、房屋稅、地價稅、勞工職訓4項補助，補助期間5年、總額最高900萬元。

林智堅表示，翔名科技去（110）年9月28日申請企業總部投資營運計畫，透過香山工業區服務中心持續協助輔導，今（111）年1月18日正式通過。翔名科技因看好半導體產業前景，並受美中貿易戰影響，近年加大回台投資力道，更於香山擴建新廠房，導入智慧製造與工業物聯網，作為發展智慧生產基地，生產高階半導體應用產品。

林智堅指出，翔名科技成立於80年，其兩岸資本支出包含土地、設備、廠房及智慧製造投資上看16億元（台灣廠10億，南京廠6億），均較以往成長數倍。此案可說是香山工業區廠商轉型升級精密機械與智慧製造的典範，香山工業區在擁有竹科園區完整聚落與工研院技術優勢下，市府規劃發展「香山智造園區」，未來香山工業區服務中心將持續導入產官學產服團資源，協助廠商轉型，讓在地企業都能立足香山、邁向國際。

翔名科技表示，非常感謝市府積極扶植在地企業，鼓勵企業申請營運總部投資計畫補助，並透過香山工業區服務中心協助，讓本案得以順利申請。本案新增投資金額4,400萬元，藉由導入智慧製造及工業機聯網，以打造國際級生產基地，將生產半導體用特殊金屬製品。目前更透過與工研院合作，進行半導體關鍵零組件專用表面處理的建立，隨著產品轉往高階應用發展，營運動能持續看增。

產發處處長許智堡表示，市府109年起頒布實施「新竹市政府鼓勵企業營運總部投資實施辦法」，提供房地租金補助、房屋稅、地價稅補助、勞工職業訓練費用等4項補助，補助期間共5年，最高可獲900萬元補助，以協助企業推展企業營運總部。

產發處表示，歡迎企業透過服務專線03-540-1788（一起發發），諮詢「新竹市政府鼓勵企業營運總部投資實施辦法」補助申請資格，提供單一窗口、一條龍服務。

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