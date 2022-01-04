竹市第二大　海山漁港太陽能光電發電系統今啟用

▲海山漁港太陽能光電發電系統，今正式運轉。（圖／新竹市政府提供）

新竹振道記者蔡文綺／新竹報導

新竹市府攜手光碩能源，投入6千萬元打造海山漁港太陽能光電發電系統，今正式運轉。新竹市長林智堅表示，此為竹市首座兼顧漁業發展與綠能發電的太陽能光電系統，更是全市僅次看海公園第二大光電系統，也因臨海、特別設計兼具防風、耐鹽、抗震結構，總面積6千平方公尺、1.2MW（百萬瓦）設置量，年均發電量可達123萬度，預估每年可為市庫帶來50萬至60萬元的售電回饋金。

新竹市副市長沈慧虹今代表出席啟用典禮，她表示，為下一代著想，將美好的地球留給孩子們，能友善環境的能源政策現在就開始做。她也談及，市府配合國家潔淨能源發展方向政策，積極推動公有房地附加太陽能光電系統，以達綠能建設、能源轉型目標。

沈慧虹指出，包含此次海山漁港太陽能光電系統，竹市目前有40處公有房地場址設置太陽能光電系統，包括29所市立國高中小學及11處公有機關房地。總設置量為7.662MW（百萬瓦），去（110）年總發電量973萬度、減碳量約4,885公噸，換算約12.6座大安森林公園的減碳量，約40.7萬棵樹。

太陽能光電系統廠商光碩能源有限公司表示，相較於內陸，海邊的太陽能板設備對於抗風、耐鹽等要求更加嚴苛，針對本次漁電共生需求，更將太陽能板架高4.5公尺，下方將規劃作為漁民漁具的儲放整補空間，另也供作停車場使用，遮蔭空間不只讓堆放漁具壽命延長，也讓停車車內溫度降低，兼具漁業使用與綠色能源生產。

此外，海山漁港太陽能板的框架結構也經過特別設計，角度傾斜的太陽能面板提供自清的能力，可以透過雨水帶走表面沙塵，增進發電效率，減少清潔成本。

產業發展處處長張力可指出，目前規劃興建中的太陽能光電裝置場址有21處，今（111）年預計再增加5MW（百萬瓦）太陽光電裝置量，全數完成後，竹市太陽能光電系統年發電總量可達1,415萬度，減碳量約7,104公噸，近18.3座大安森林公園的減碳量。此外，這些場址除有節能減碳的效益外，更可為市庫帶來房地租金收入，110年相關租金收入達866萬元，可利用於能源教育、公產節能改善及修繕等。