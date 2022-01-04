　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

竹市第二大　海山漁港太陽能光電發電系統今啟用

▲海山漁港太陽能光電發電系統，今正式運轉。（圖／新竹市政府提供）

▲海山漁港太陽能光電發電系統，今正式運轉。（圖／新竹市政府提供）

新竹振道記者蔡文綺／新竹報導

新竹市府攜手光碩能源，投入6千萬元打造海山漁港太陽能光電發電系統，今正式運轉。新竹市長林智堅表示，此為竹市首座兼顧漁業發展與綠能發電的太陽能光電系統，更是全市僅次看海公園第二大光電系統，也因臨海、特別設計兼具防風、耐鹽、抗震結構，總面積6千平方公尺、1.2MW（百萬瓦）設置量，年均發電量可達123萬度，預估每年可為市庫帶來50萬至60萬元的售電回饋金。

新竹市副市長沈慧虹今代表出席啟用典禮，她表示，為下一代著想，將美好的地球留給孩子們，能友善環境的能源政策現在就開始做。她也談及，市府配合國家潔淨能源發展方向政策，積極推動公有房地附加太陽能光電系統，以達綠能建設、能源轉型目標。

沈慧虹指出，包含此次海山漁港太陽能光電系統，竹市目前有40處公有房地場址設置太陽能光電系統，包括29所市立國高中小學及11處公有機關房地。總設置量為7.662MW（百萬瓦），去（110）年總發電量973萬度、減碳量約4,885公噸，換算約12.6座大安森林公園的減碳量，約40.7萬棵樹。

太陽能光電系統廠商光碩能源有限公司表示，相較於內陸，海邊的太陽能板設備對於抗風、耐鹽等要求更加嚴苛，針對本次漁電共生需求，更將太陽能板架高4.5公尺，下方將規劃作為漁民漁具的儲放整補空間，另也供作停車場使用，遮蔭空間不只讓堆放漁具壽命延長，也讓停車車內溫度降低，兼具漁業使用與綠色能源生產。

此外，海山漁港太陽能板的框架結構也經過特別設計，角度傾斜的太陽能面板提供自清的能力，可以透過雨水帶走表面沙塵，增進發電效率，減少清潔成本。

產業發展處處長張力可指出，目前規劃興建中的太陽能光電裝置場址有21處，今（111）年預計再增加5MW（百萬瓦）太陽光電裝置量，全數完成後，竹市太陽能光電系統年發電總量可達1,415萬度，減碳量約7,104公噸，近18.3座大安森林公園的減碳量。此外，這些場址除有節能減碳的效益外，更可為市庫帶來房地租金收入，110年相關租金收入達866萬元，可利用於能源教育、公產節能改善及修繕等。

►礁溪兆品酒店住宿券激殺2.8折！

ET快訊
快訊／違停路邊買便當　竟意外把老闆壓死
桃園4確診者關聯、足跡曝光！匡列660人　仍有321人待採檢
快訊／找到了！臥龍洞驚見吊屍　情侶遺體在200公尺外
這家公司年終也不輸人！　員工年薪上看30個月
疫情又炸開！　鄉民見「恐怖1走向」怕爆：這年難過了
桃機清潔員、計程車司機染疫　陳時中推斷「可能傳播鏈」
快訊／台中休旅車超車失控翻覆！　3女受困1人命危
陳時中坦言「防疫壓力大增」！　曝3桃機人員感染途徑
首例防疫計程車司機染疫　召回600人採檢
快訊／桃園即起「開設3大採檢站」　地點公布
快訊／指揮中心宣布：桃園即刻取消放寬口罩規定

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

台15線延伸至台61線總經費79億獲政院核定　2029完工通車

基隆「公告地價」元旦起開放查詢　2月7日前完成申報

竹市第二大　海山漁港太陽能光電發電系統今啟用

林右昌籲儘速施打第3劑疫苗　入境民眾快篩增為3次

2022快來復興玩！　「桃園揪搭興」交通套票享多重優惠

竹塹真后媽祖會捐救護車　市議員林耕仁捐萬斤米

積欠400多筆通行及停車等費用　男子LEXUS車輛將遭拍賣

捐起來！高屏澎東日需用血量1100袋　庫存只剩5天各型血都缺

同理心對待是關鍵！營造有溫度校園　台東中輟率降9成創新低

優質愛心青蔬義賣　資助腦麻兒

高雄醉女「髒話機關槍」超失控　被請下車狂譙運將：力宏敢啦！

寶媽媽登場！吳慷仁《華燈2》嫵媚嬌嗔　調戲楊祐寧…對尬林心如：來我這應徵

「星光幫」安伯政轉行當冷氣工！　遭指夢碎親回「認真過生活」網讚爆

陳昇唱完《北京一夜》：祖國好想你　台上喝「葡萄汁」...醫生就在台下

女騎士黃燈急煞「停在斑馬線上」　後車阿北撞上秒認錯：我搶黃燈

遭嗆「騎到快車道」騎士迅速回擊　轎車尷尬倒退被後車連按喇叭！

鄧紫棋IG千字文吐失控淚崩！　富二代男友「誰能翻譯」網開轟

玄關地墊寫「別讓老公看見包裹」　快遞員秒藏機靈回：來傳福音的

老外赴少林寺修練成功夫大師！　秀高難度空中定桿+鐵頭功帥爆

阿嬤苦守加護外頭...半步不敢離　麵包當三餐「就怕兒孫想要找人」

台15線延伸至台61線總經費79億獲政院核定　2029完工通車

基隆「公告地價」元旦起開放查詢　2月7日前完成申報

竹市第二大　海山漁港太陽能光電發電系統今啟用

林右昌籲儘速施打第3劑疫苗　入境民眾快篩增為3次

2022快來復興玩！　「桃園揪搭興」交通套票享多重優惠

竹塹真后媽祖會捐救護車　市議員林耕仁捐萬斤米

積欠400多筆通行及停車等費用　男子LEXUS車輛將遭拍賣

捐起來！高屏澎東日需用血量1100袋　庫存只剩5天各型血都缺

同理心對待是關鍵！營造有溫度校園　台東中輟率降9成創新低

優質愛心青蔬義賣　資助腦麻兒

蛋白區賣蛋黃價　高雄這區買30坪「晚1年貴84萬」

台15線延伸至台61線總經費79億獲政院核定　2029完工通車

特斯拉停紅線還拔掉車牌　吃2紅單6300元！車主身分曝

男星「吃2倍效壯陽藥」出軌！遭揭毀滅性筆記　爆再婚小22歲女星

王力宏爆引退5年…員工抖5內幕反擊蕾神！　鄉民女神：旁人又搧風點火

吳怡農認記者會脫序忘詞　「都是經驗、會繼續加強」

洗腎婦精神差開車闖紅燈　十字路口撞翻5機車7人輕傷

2007年買房被勸退「10年後多噴200萬」　他看實價笑了：好險有買

把過年節目當星光大道！王彩樺「請出長輩」全場看傻

大貨車違停買便當　竟意外壓死便當攤車老闆

只差1秒...吉普車酒駕疾駛闖紅燈 「天使下凡」擋煞！神救援1家3口

地方熱門新聞

即／有家長確診！傳桃園2國高中4日全校停課

桃園機場確診個案　曾在忠貞市場擺攤

2022屏東公告地價　最高區段地價在這裡

提前發銭好過年　公教人員月退、年終1月入賬

台中男起火燃燒　勇警持滅火器撲上去救人

桃園眷村文化節1/8-16日展開　熱鬧迎虎年

積欠400多筆通行等費用　男子車輛將遭拍賣

桃園7年來　進行11座消防廳舍新建或改建

桃園青埔兒美館上樑　明年3月完工

榮退掃雷車坐鎮吉安　老兵睹物思情激動唱隊歌

颱風豪雨、短延時強降雨易釀災　基隆組隊自主抗災

安平警志工表揚感恩活動

同理心才有溫度　台東中輟率降9成創新低

雲林縣家用廚餘機補助　即日起至環保局申請

更多熱門

相關新聞

清華大學「半導體研究學院」揭牌

清華大學「半導體研究學院」揭牌

清華大學「半導體研究學院」今揭牌，總統蔡英文、新竹市長林智堅、產業代表皆出席。蔡英文總統表示，四所教育部核定的半導體學院都已成立，是產業的新里程碑，她也特別感謝投入的企業，提供經費與業界菁英師資等，和政府攜手培育人才。林智堅市長表示，他曾是「一日清大生」，特別向曾任台積電的林本堅院長請教半導體製程與應用，盼大新竹合併升格作為強而有力後盾，讓台灣半導體持續引領全球，成為國家重要戰略產業。

陽明交大創新研究院揭牌 蔡英文、蘇貞昌親臨

陽明交大創新研究院揭牌 蔡英文、蘇貞昌親臨

2021新竹市茶花季開跑

2021新竹市茶花季開跑

竹科X首棟大樓12/25動工 將成都市型科學園區新典範

竹科X首棟大樓12/25動工 將成都市型科學園區新典範

新竹動物園85周年慶

新竹動物園85周年慶

關鍵字：

新竹市產發處

讀者迴響

熱門新聞

即／有家長確診！傳桃園2國高中4日全校停課

宥勝手機桌布「地震也不放」緊摟周曉涵！

網紅木子小姐傳離世　台大澄清「非事實」

護理師染疫昏迷28天命危！　「大劑量威而鋼」奇蹟救回

她救惡臭禿貓　5個月後真面目超仙

Netflix「1部片讓PTT炸鍋了」！　鄉民見劇情驚呆：寫實到可怕

李李仁帶陶晶瑩飛美國「台灣的朋友不要罵我」！

桃機本土增為4人確診　3清潔工同包商、再增小黃司機

王力宏員工曝BY2妹裸照真相！　揭蕾宏大戰5內幕

本土+1　醫示警「這區朋友」：有異狀就採檢

百年周期到了！學者預警8以上海溝型地震

台大教授揪《華燈》2大錯誤！

業績都達標仍被資遣　網點破真相

網紅木子小姐傳離世　台大澄清：並非事實

「台灣人越來越沒禮貌！」網有感：這族群最失禮

更多

最夯影音

更多
高雄醉女「髒話機關槍」超失控　被請下車狂譙運將：力宏敢啦！

高雄醉女「髒話機關槍」超失控　被請下車狂譙運將：力宏敢啦！
寶媽媽登場！吳慷仁《華燈2》嫵媚嬌嗔　調戲楊祐寧…對尬林心如：來我這應徵

寶媽媽登場！吳慷仁《華燈2》嫵媚嬌嗔　調戲楊祐寧…對尬林心如：來我這應徵

「星光幫」安伯政轉行當冷氣工！　遭指夢碎親回「認真過生活」網讚爆

「星光幫」安伯政轉行當冷氣工！　遭指夢碎親回「認真過生活」網讚爆

陳昇唱完《北京一夜》：祖國好想你　台上喝「葡萄汁」...醫生就在台下

陳昇唱完《北京一夜》：祖國好想你　台上喝「葡萄汁」...醫生就在台下

女騎士黃燈急煞「停在斑馬線上」　後車阿北撞上秒認錯：我搶黃燈

女騎士黃燈急煞「停在斑馬線上」　後車阿北撞上秒認錯：我搶黃燈

熱門快報

《聲林之王3》重磅回歸！

《聲林之王3》重磅回歸！

12/3起每周五晚間九點 《聲林之王3》ETtoday全平台首播

2021企業品牌聲望大調查

2021企業品牌聲望大調查

齊聚百大品牌，12/1~12/31歡迎您投票選出新中最愛的企業！

【寵物】雙12超級年終慶

【寵物】雙12超級年終慶

雙12超級年終慶開跑，毛毛商城品牌飼料限時狂降，還有毛孩零食買一送一，立即逛！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面