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竹市果菜市場內部換新裝　鋪面改善、屋頂防水

▲果菜市場完成建築物防水及基礎設施改善工程，林智堅前往視察。。（圖／新竹市政府提供）

▲果菜市場完成建築物防水及基礎設施改善工程，林智堅前往視察。（圖／新竹市政府提供）

新竹振道記者蔡文綺／新竹報導

新年新氣象，30年新竹市農產運銷公司（果菜市場）內部換新裝！新竹市府投入1,070萬元進行建築物防水及基礎設施改善工程，四大亮點有：改善集貨場鋪面，使重型貨車進出更安全；修復龜裂、鋼筋外露樑柱，讓建築物更安全堅固；全棟室內粉刷，環境更乾淨明亮；另施作屋頂防水工程，商家不必再擔心大雨滲水。

新竹市長林智堅前往視察，他表示，新竹農產運銷公司經營大新竹地區最重要的蔬果批發市場，30年來扮演著穩定市場供需，確保蔬果供貨量及品質的角色，因建物老舊多有損壞，自他上任以來積極爭取經費，改善果菜市場內外周邊環境，從耐震補強、周邊人行友善環境、防水工程及基礎設施改善，藉由分階段規劃執行，逐步改造果菜市場的外貌與整體景觀。去年市府再投入1,070萬元進行果菜市場建築物防水及基礎設施改善工程，已於春節前夕完工。

產業發展處處長許智堡表示，果菜市場建築物防水及設施改善工程，包含集貨場鋪面改善，過去柏油鋪面破損不平，重新鋪設厚度達10公分的新拌密級配瀝青混凝土，讓集貨場得以承受重型貨車碾壓，維護路面平整，並重新劃設導引標線，使貨車進出更安全方便；另施作屋頂防水工程、樑柱天花板鋼筋外露混凝土剝落處修復，以及全棟室內重新粉刷等工項，使整體環境更整潔明亮。

產發處說明，果菜市場民國80年取得使用執照，為地下1樓、地上3樓建築物，自林智堅市長上任後逐步修繕，104年建築物耐震補強及修復、106年外牆立面改善、106年周邊人行友善環境改善、108年果菜市場公廁改善、110年防水與基礎設施改善等，藉由分階段規劃執行，提供市民更舒適的購物體驗。

產發處指出，市府近年陸續推動新竹市各公有市場設施改善及轉型活化作業，除果菜之場之外，東門市場整修暨耐震補強工程、南門市場耐震補強及新竹市公有零售市場設施改善工程已於110年底完成，北門市場舊建物已拆除完成，新建物預計於今年底全新落成。

市府表示，未來將持續改善竹市老舊市場的軟、硬體設施，併同進行各市場之營業活化，讓市民朋友們更願意走進傳統市場消費，也讓攤商有更優質的營業環境。

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