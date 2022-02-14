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最新一期《IN新竹》　探索勝利路滑板文化

▲《IN新竹》最新一期即將出刊。（圖／新竹市政府提供）

▲《IN新竹》最新一期即將出刊。（圖／新竹市政府提供）

新竹振道記者蔡文綺／新竹報導

《IN新竹》最新一期即將出刊囉！在疫情持續延燒下，《IN新竹》仍堅守崗位繼續努力發掘在新竹市默默閃耀的職人與產物。本期帶大家一同前往新竹市勝利路的「潮街」，介紹三家在這彙集了滑板文化及世界潮流的潮街上特色鮮明的潮「殿」。

新竹市長林智堅表示，這波疫情對於百工百業衝擊巨大，也改變了每個人的生活，自上任以來持續積極推動新竹市在地規劃，例如總長10公里的低碳綠帶「新竹左岸」便是其中一項重要建設，自千甲空氣品質淨化區、狗狗公園、左岸運動公園河濱自行車道、滑板公園連結至舊港草原，提供民眾友善休閒、安全親水的環境。新竹左岸滑板公園於109年正式啟用，隔年滑板運動亦首度列入奧運比賽項目。大家可能不知道，新竹市也有一條滑板街－「勝利路」，一直默默地持續推進世界的滑板文化。

新竹市產發處處長許智堡說，這次訪問到的「BAMBOOtique」老闆許政隆為現任的新竹市體育會滑板委員會主委，可說是新竹市滑板運動的重要推手，當初左岸滑板公園的成立也盡了份心力，對於各種滑板運動的倡議舉行更是不遺餘力。作為次文化，需要在地青年與大眾的支持與認同。BAMBOOtique不僅是滑板店，更是滑板運動文化的匯集地，從頭到腳與滑板有關的產品都可以在這裡找到，大家有空不妨親自走訪逛逛。

另外這次專訪到充滿復古風的潮流服飾店「DEBAUCH」，老闆曾子軒不只負責販售商品，連店面都是老闆一手打造。因為喜歡老東西的性格，讓這家店顯得獨樹一格。還有另一家由美、日、台團隊組成的自有品牌「Reputation」，目前僅有三家專門店，分別位於台北、新竹、台中，皆為深耕當地多年的品牌直營店。除了原有的品牌服飾外，近期亦陸續帶入一些生活風格的潮流品，也和髮廊、餐廳等跨界合作推出聯名T-shirt。除了發展自有品牌外，更是為大家發掘更多台灣製造的生活好物，歡迎大家有空前往挖寶。

產業發展處表示，本期《IN新竹》之專題報導除了介紹新竹市滑板街上三家潮牌指標店家外，尚有放大特寫、市場大調查、小旅行、新竹新鮮事等單元，內容豐富多元待大家一同細細品味。《IN新竹》自創刊以來，以年輕的視角出發，加深讀者與新竹產業之間的連結，並持續推廣在地特色店家及更多新鮮事給大家。《IN新竹》將持續公開募集新竹市的新店家、新服務跟新產品（一年內推出者），歡迎大家踴躍投稿。

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