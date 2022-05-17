台東+405！網路不實訊息增加　「買防疫卡」是詐騙勿上當

▲台東今日新增405確診。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

台東縣17日新增405名確診者，338人戶籍或居住地分在台東、67人為外縣市醫院通報。從疫調結果初步推論，年齡介於0-99歲。現累計4447確診；接觸者現管人數2484人。

台東縣衛生局針對機構群聚說明，目前人口密集機構共7間有發生群聚事件，養護機構部分有5間，其中2間新增4名確診個案(員工3名;住民1名)累計確診人數186名(員工50名;住民136名)；身障機構1間今日新增1名院童累計4名確診個案(員工2名;院童2名)；矯正機關1間今日有5名確診個案皆為員工，縣府相關單位皆已告知單位落實分艙分流、人員健康管理及手部清潔，及相關接觸者定期採檢，如快篩陽性個案立刻安排醫療院所評估針對有中重症風險個案盡早提供抗病毒藥物。

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另外，近日發現有以台東縣衛生局名義給予網址或語音連結，要求購買防疫卡的不實訊息及電話，衛生局表示此均屬詐騙的行為與訊息，若民眾接到有疑慮的電話或訊息，請先多方查證。



今日校園新增確診130生、11師，累計共824生、88師。在調整停止實體上課學校部分: 北源國小1班級停止上課至5/19、寧埔國小1班級停止上課至5/19、初來國小1班級停止上課至5/19、馬蘭國小1班級停止上課至5/18、東海國小1班級停止上課至5/19、豐里國小1班級停止上課至5/19、豐榮國小1班級停止上課至5/18、康樂國小1班級停止上課至5/19、南王國小1班級停止上課至5/19、德高國小1班級停止上課至5/19、新興國小1班級停止上課至5/19、東大附小3班級停止上課至5/19、樟原國小1班級停止上課至5/24、富岡國小附幼全園停止上課至5/19、東成國小附幼全園停止上課至5/19、蒲公英種子幼兒園1班級停止上課至5/19、廣原國小1班級、附幼全園停止上課至5/19、海端國小1班級、附幼1班級停止上課至5/19、獅子王幼兒園1班級、安親班全班停止上課至5/20。