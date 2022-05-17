兒童BNT來了！盧秀燕：台中校園最快今天發意願書給學生家長

▲兒童BNT來了！盧秀燕宣布，台中校園最快今天發意願書給學生家長。（圖／記者游瓊華攝）



記者游瓊華／台中報導

台中市政府今(17)日召開線上防疫記者會，市長盧秀燕表示，台中首批輝瑞BNT兒童劑型疫苗昨日抵台，共77.76萬劑，許多家長引頸期盼，雖中央目前尚未公告後續校園集中接種作業期程規劃，但為早日建立起校園群體防護力，市府一得知衛福部公告的接種須知及意願書後，教育局昨晚立即於各校校長群組公告，請學校印製接種須知及意願書，部分學校今日已開始發放。

盧秀燕表示，市府希望能讓學生、家長在5月19日前拿到接種須知及意願書，各學校昨晚已將表格公告給校長，請各校印製，最快今天、最慢明天家長們就可以拿到表單，台中市提前作業，讓家長思考填寫，評估孩子狀況決定是否接種。後續將依中央期程的規劃，啟動台中市校園集中接種作業，此次接種對象包含國小學童的基礎劑，及國、高中生的第三劑。

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盧秀燕也提醒，各位家長拿到接種須知及意願書後，依照孩子實際要接種的劑次在表單勾選，5至17歲兒童及青少年基礎劑兩劑接種間隔須至少12週，另已完成兩劑基礎劑的兒童及青少年，至少間隔5個月才能接種追加劑，請家長留意，才能準確為孩子勾選。

教育局專門委員郭明洲表示，台中市國小有235校、國中71校、高中59校，教育局後續將依中央規劃的施打作業期程，由醫療院所到校施打。因國小及幼兒園確診人數比例居高，希望中央盡速完成疫苗施打期程規劃，市府會配合並加快作業，提升兒童保護力。