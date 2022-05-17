屏東+1536！5歲以下確診累計904例　14人住院

▲屏東縣政府。（圖／資料照）

記者陳崑福／屏東報導

屏東縣今(17)日新增1536本土病例；縣長潘孟安表示，現階段病毒已流感化及社區化，在這波疫情方興未艾的過程中，更需要大家共同努力，目前縣內第三劑涵蓋率為59%，呼籲民眾盡快打滿疫苗、增加自我保護力及提高群體覆蓋率，並提醒縣民別慌張，持續落實戴口罩、勤洗手、多消毒、保持社交距離等防疫觀念，縣府團隊將持續視疫情變化滾動式調整相關政策，期望以防疫為優先，讓民眾生活如常。

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縣府表示，指揮中心宣布0+7政策於今（17）日正式上路，已完成3劑疫苗接種者，免居家隔離，但須配合自主防疫7天，期間應遵守自主防疫規範，若需外出工作及採買生活必需品，需有2日內快篩陰性證明，有症狀時建議在家休息，並以快篩試劑進行快篩。

此外，未完成3劑疫苗接種者，將維持「3天居家隔離+4天自主防疫」，隔離期間應留在家中，禁止外出，隔離期滿後繼續4天自主防疫，另須配合在隔離期間完成匡列時進行快篩。

縣府統計截至5月17日，居家隔離現管人數3232人，今日解隔1562人；5歲以下確診累計904例，14例住院，主要為咳嗽、發燒等輕症，337例解除隔離，居家照護累計8334人，解除4054人，現管4280人。全縣部分班級暫停實體課程校數有69校148班。

1536名確診者鄉鎮區域分布：屏東市370案，潮州鎮58案，東港鎮152案，恆春鎮75案，萬丹鄉121案，長治鄉58案，九如鄉36案，麟洛鄉19案，里港鄉54案，高樹鄉25案，鹽埔鄉41案，內埔鄉74案，萬巒鄉14案，竹田鄉15案，新埤鄉16案，枋寮鄉30案，新園鄉77案，崁頂鄉21案，林邊鄉34案，南州鄉15案，佳冬鄉27案，琉球鄉12案，滿州鄉6案，車城鄉11案，枋山鄉8案，三地門鄉33案，瑪家鄉29案，霧台鄉5案，泰武鄉21案，來義鄉32案，春日鄉12案，獅子鄉25案，牡丹鄉10案。