台中+4770！「親子得來速」明上路　家長可一起排隊PCR

▲台中+4770，親子得來速明上路「家長可一起排隊PCR」。（圖／記者游瓊華攝）



記者游瓊華／台中報導

全國今(17)日本土確診新增6萬5794例，台中市本土個案新增4770例。市長盧秀燕於線上防疫記者會表示，明日起，兒童得來速優化升級為「親子得來速」，服務18歲以下的兒童與青少年，以及2名陪同親屬，透過獨立的親子動線，提供PCR檢測、安排家醫科醫師問診、給藥，讓親子免去重覆排隊，體貼需要帶著兒童、有緊急就醫篩檢的家庭。

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▲台中親子得來速明上路，家長可一起排隊PCR。（圖／市府提供，下同）



台中市從5月7日起推出兒童得來速就醫機制，全市有130家兒童專科診所與11家大型綜合醫院加入。但因目前民眾都是一家人確診，許多家長反映在快篩陽性後，小孩排兒童得來速，家長還要去醫院急診室排隊篩檢，再帶著小孩子再排，等於重覆排隊。

盧秀燕今天在記者會上宣布，明起將兒童得來速中的8家協力的大型醫院，優化為「親子得來速」，也點名感謝台中榮民總醫院、中國醫藥大學附設醫院、衛生福利部台中醫院、豐原醫院、大里仁愛醫院、童綜合醫院、光田綜合醫院沙鹿院區、大甲院區等8家醫院親子門診協助與配合執行。

有關確診者居家照護統計，盧秀燕表示，截至今日上午10時，已進行4萬1759位評估，其中3萬7048位(88.72%)已收案居家照護，累計健康關懷13萬1913人次，視訊診察3201人，送藥到府1208人，解除隔離1萬4251人。