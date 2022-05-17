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病女躺床無法動彈「被殘暴鼠瘋狂啃臉」　老公隔天發現她爆血重傷

▲▼病房,醫院,手術,病人,急診,血氧,點滴（圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲動彈不得的女子被老鼠咬到全身爆血。（圖／示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者李振慧／綜合報導

英國諾丁漢郡76歲女子柯克(Diana Kirk)睡夢中慘遭老鼠恐怖攻擊，臉部、脖子滿是咬傷和鮮紅血痕。和妻子分房睡的老公表示，半夜雖然感覺到腳邊有東西搔癢，但當時沒想太多便繼續睡，沒想到隔天發現老婆被咬成重傷。

86歲男子約翰(John Kirk)表示，妻子因為腦部損傷，平時都是睡在樓下的病床上，當他下樓看到全身是血的對方時被嚇了一大跳，後來回想起昨晚他躺在床上時也感覺到異狀，懷疑是被老鼠咬傷，「我從未見過像這樣的攻擊，實在是太殘暴了」。

柯克由於病症行動不便也感覺不到疼痛，所以事發時完全不知道情況，造成臉部、脖子、手上到處都是咬傷和抓痕，幸好老鼠隔天已被鄰居幫忙設置的陷阱捕捉。約翰表示，「這件事之後讓我知道，老鼠會攻擊像我太太一樣無法動彈的人或嬰兒」，希望這件事情能夠讓大眾對鼠患問題更有警覺。

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