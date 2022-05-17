醫院空等1小時！產婦被迫走路「突然生了」　目睹女嬰摔破頭崩潰

▲女子控訴醫院疏忽，造成初生女嬰摔破頭。（圖／翻攝自Twitter）

記者李振慧／綜合報導

巴西女子約西亞(Josian Marques Pereira)控訴，即將臨盆的她緊急前往醫院，卻遲遲等不到醫護人員幫忙，且沒有提供輪椅，害她被迫勉強自己走路，結果人還沒走到病房小孩就突然出生，頭部當場著地撞傷。目前警方已對醫院展開調查。

事件6日早上7時40分發生在東南部美景市(Belo Horizonte)的Sofia Feldman婦產科醫院，女子約西亞因為強烈宮縮被緊急送到醫院，然而卻等了將近1個小時，後來好不容易有一名醫護人員過來，卻告訴她沒有輪椅，要她自行走到病房，雖然她感覺到小孩快出來了拒絕，最後仍被迫起身走路。

約西亞才起身沒走多遠，小孩就突然出生墜地，她表示，「我當時完全沒辦法坐，只想趕快躺在床上，可是沒有醫護人員幫我，等待時我幾乎整個人快倒在椅子上，感覺嬰兒頭要出來了，後來就聽到嬰兒掉在地上的聲音」。

女嬰因為頭部受傷縫了11針，後來與母親已於11日出院。約西亞指控醫院疏忽，誇張事件也引發民眾怒火，警方目前已依身體傷害事件立案調查。醫院則對外表示，由於產婦的生產時間（約50分鐘）比原本預估的2小時快非常多，才會來不及分配醫護人員處理，不過女嬰有立即獲得妥善治療。