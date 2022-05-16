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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

陳時中突宣布「0+7」明上路　她3點分析：為參選爭取時間

▲中央流行疫情中心指揮官陳時中召開記者會。（圖／記者林敬旻攝）

▲中央流行疫情中心指揮官陳時中。（圖／記者林敬旻攝）

記者徐政璿／台北報導

中央流行疫情指揮中心今（16）日宣布，自5月17日起調整COVID-19確診個案同住家人密切接觸者居家隔離政策，針對完成3劑疫苗接種者，免除居家隔離，改為進行7天自主防疫。對此，台北市議員王鴻薇在臉書列出3點分析，質疑此舉將讓疫情快速爆發再回落，「為陳時中爭取參選時間」。

王鴻薇表示，目前全台疫情正在延燒，公認確診疫情尚未達到高峰，指揮中心無視全台第一線醫護焦頭爛額，卻火速繼續放寬居隔，到底是何居心，恐怕有「陽謀」可能性。

王鴻薇指出，首先，全台確診大爆發後，因為居隔眾多，除了第一線負責匡列的人員吃不消外，承保大量防疫保單的保險公司也是跳腳，目前居隔放鬆到現在已非常鬆，為何在疫情如此嚴重下，在目前很多打滿三劑疫苗仍然會染疫的狀況，就一次放寬免居隔，看起來，這項政策應該被保險公司額手稱慶，高呼萬歲。

第二，指揮中心要節省快篩劑的發放。王鴻薇表示，全台快篩劑除了貴森森的180元一劑不必排隊外，全台仍然急缺較便宜的快篩劑，0+7的政策連居隔都不必，出門也只需2日內快篩，全台可大大節省快篩劑發放，想來指揮中心真的用心良苦。

第三，為陳時中爭取參選時間。王鴻薇分析，因台灣篩檢量能有限，專家預言一天確診到20萬、50萬，因為PCR根本做不到那麼多，因此可能都不會實現在官方數字中。在極大的黑數掩蓋下，指揮中心放寬居隔，是讓疫情可以快速爆發再回落，為陳時中爭取參選時間。

最後，王鴻薇說，不論是哪三種可能性，在疫情爆發尚未達到高峰，醫療量能已經極度吃緊，醫護人員都已經抗議求救之時，指揮中心這種放寬政策看起來是讓疫情擴散得更快，是看不到醫護人員都快累死了嗎？最近死亡人數比疫情爆發初期增加，難道不是警訊，將帥無能累死三軍，更可怕的是將帥不止只無能還無德，會讓人民付出更慘痛代價。

立法院副院長蔡其昌今接受網路節目專訪時也表示，陳時中不是去台北市就是新北市，若只能選一邊取勝，那選台北市的機會最高，且在7月就有可能出來參戰。

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