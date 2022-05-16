藍質疑指揮中心8400億預算只花11億設篩檢站　陳時中反駁：指控浮誇

▲中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中。（圖／指揮中心提供）

記者蔡玟君／台北報導

國民黨團今（16日）上午召開記者會指出，疫情發生兩年多來，校園防疫政策讓老師負擔不少防疫業務，無論人力調度或教學品質，都造成教學現場極大困擾。「讓人無法理解，紓困預算8400億元，到底用到哪裡去？」對此指揮中心指揮官陳時中表示「指控看起來有點浮誇。」

陳時中表示，許多人質疑很多細節，這也是我們指揮中心身上掛滿箭靶的一部份，要指控要有證據，第二個從這裡指控看起來有點浮誇，為什麼說浮誇，本指揮中心預算是1800億，8000多億算是全部的防疫跟紓困預算，包括幾倍券都在8000多億裡，本指揮中心無涉，所以本指揮中心拿的8000多億進行相關預算分配這樣的說法並不是根據事實做批評。

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▲國民黨團召開「8400億用去那裡？缺疫苗、缺快篩、缺藥品～校園防疫一團亂！」記者會。（圖／記者屠惠剛攝）

國民黨團總召曾銘宗今表示，「嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別預算案」從最初109年3月13日通過600億元，到目前追加到8393億元，國民黨團幾乎沒有刪除預算，全力支持。但是在8,400億元預算中，衛福部編列1,827億元，真正用在防治的部分1,466億元，用得最完整的、效率最高的是疫苗開發臨床試驗項目，全部用光，國民黨團要問問衛福部，「到底是補助了誰？是不是也補高端？」

書記長萬美玲表示，政府將8400億元防疫預算到底用到那裡去？無論是行政院長蘇貞昌，還是衛福部長陳時中都必須向國人說清楚，目前防疫物資缺的離譜，滿街都是排隊搶快篩的民眾。防疫物資缺乏也在校園內延燒，指揮中心和教育部的防疫政策，也是一變再變，無論是家長、老師和學校行政人員都無所適從。