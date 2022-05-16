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台灣近期新冠死亡率世界第一？人權協會批：備藥不足天下大亂

人權協會以美國為例，批陳時中轉移「備藥不足」焦點。（本刊資料照）

▲人權協會以美國為例，批陳時中轉移「備藥不足」焦點。

圖文／鏡週刊

本土疫情持續延燒，中央流行疫情指揮中心昨（15日）宣布，65歲以上快篩陽性，經醫師評估才可處方給藥，不過仍待中央與地方共同研擬配套措施後，另行公布實施，消息曝光引發外界關注，對此中華人權協會今（16日）以「請陳時中與疾管署不要轉移『備藥不足』『給藥太慢』的焦點」為題發布新聞稿，籲指揮官請陳時中不要拖延、立即實施，「全民快篩陽，經醫師確認後，立即給藥」。

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國內疫情連日破6萬，確診人數持續攀升，死亡個案也持續增加中，引起各界關注中央新配套與防疫指引。中華人權協會稍早以「請陳時中與疾管署不要轉移『備藥不足』『給藥太慢』的焦點」為題發布新聞稿，並以美國為例說明，指出美國各州執行3至5日提供確診者Paxlovid情況或有差異，但美國給藥方式就是簡化、快速、便捷，且不用再經繁瑣的PCR程序。

中華人權協會表示，美國開立Paxlovid處方，只要專科護理師、醫師助理方可協助，而台灣醫療院所比美國普及，且有基層醫師可以把關，比美國有更好的條件可以「快速給藥」，質疑過去政府為何一拖再拖，直至近期死亡率攀登全球首位，才緩慢地鬆綁，且仍舊有年齡限制，並非人人適用。

對此，中華人權協會向指揮中心喊話，籲陳時中不要拖延、立即實施，「全民快篩陽，經醫師確認後，立即給藥」，認為台灣不僅快篩、西藥（抗病毒藥物）備貨不足，供給太慢，就連本土藥物「台灣清冠一號」都全台大缺貨，直言「真是讓民眾開了眼界！」並以下6點向指揮中心喊話：

1.各級醫療院所都必須配足Paxlovid，隨時有貨！

2.臺灣各級醫療院所普及密度遠勝美國，可由各級院所醫師把關交互作用後給藥。

3.適用對象應鬆綁，只要非仿單禁用類型，一律可用！

4.民眾不需要再經過 PCR 漫長等待，快篩陽性後，由醫師判讀確診，即可給藥，以把握黃金治療期。當前政府的任務，就是備好藥，讓民眾回歸正常生活，只要快篩陽性，在醫師把關下，3天內就給藥。

目前陳時中與蔡政府準備不周的缺失，日月可鑑，面對民間的監督與質疑，如果還找理由拗到天下大亂，那人民還需要這樣防疫牛步的政府嗎？藥物少、給藥慢，就誠實向民眾坦承道歉，並具體指出何時能夠到位，但現況是越來越多市民因延誤用藥而枉死，政府都沒有一絲愧疚嗎？

5.近期臺灣新冠死亡率攀登世界第一，政府若不師法其他先進國家做為，而只是拼命鑽牛角尖找藉口不做，導致無辜民眾死亡，有多少家庭破碎？政治不該凌駕人權之上考量！

6.請陳時中不要閃避問題，短期3到5天的抗病毒藥物，有各級醫療院所的醫師可以把關用藥安全，風險已能大幅降低，而對照因加作PCR而延誤給藥的後果，很可能就是「死亡」，交互作用的藉口就顯得微不足道了，這正是歐美權衡利弊後，採取以快篩陽就給藥的決策關鍵，人命關天，請陳時中不要拖延、立即實施：「全民快篩陽，經醫師確認後，立即給藥」！




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