快訊／陳時中跟進新北「0+7」　侯友宜：別限打滿三劑

記者徐政璿／台北報導

新北市長侯友宜率先提出輕症居家照護、居隔轉型（0+7）政策後，指揮官陳時中陸續跟進。不過，侯友宜今在記者會上表示，中央限定打三劑疫苗才符合0+7的居隔政策，他認為三劑和兩劑差距不遠，希望不要再限對象，別讓公衛負擔太多，希望中央改變，一次到位。

▲新北市長侯友宜、衛福部長陳時中。（圖／記者李毓康攝）

指揮中心指揮官陳時中今（16日）正式宣布，明（17日）零時起調整確診者「同住家人」的居家隔離政策，針對完成三劑疫苗接種者，得以免除居家隔離，改為進行7天自主防疫。

侯友宜下午在防疫記者會上表示，新北於4月26日將居隔轉型草案（0+7）送中央，21天後中央終於跟進，但他也坦言「拖21天太長了」。

侯友宜表示，4月22日，新北市首度提出「居隔轉型」（0+7），減少公衛負擔釋出人力固守居家照」，經中央核准後實施，內容針對確診的密切接觸者實施7日自我健康管理，若有緊急需求，經快篩陰性後始能外出。

侯友宜指出，4月26日，新北將居隔轉型草案送中央，21天後，中央在5月16日決定「限打3劑者可免居隔」，新北主張不限對象，一次到位，釋出更多人力，固守居家照護；他坦言中央「拖21天太長了」。

此外，侯友宜也指出，區分打三劑、兩劑執行管理上會有困難，新北市第三劑疫苗覆蓋率達65％，剩下可能是健康程度不適合打，三劑和兩劑差距不遠，希望不要再限對象，別讓公衛負擔太多，希望中央改變，一次到位。

侯友宜說，新北當初率先提出輕症「居家照護」，中央曾說過要等1500人確診才做居家照護，但新北市哪裡能等？如果不先做，醫療量能勢必受到嚴峻考量，最後中央也同意，並跟進新北市的政策。