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2歲童染疫亡　陳時中：執行轉診無延誤「沒有要指責任何人」

▲▼中央流行疫情指揮中心記者會。疫情監測組組長周志浩、醫療應變組副組長羅一鈞。（圖／指揮中心提供）

▲中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中。（圖／指揮中心提供）

記者蔡玟君／台北報導

基隆出現一名2歲男童染疫，地方聯繫5家醫院均無兒童加護病房空床，最後轉至台北榮總急救仍宣告不治，衛福部政次薛瑞元今（16日）也表示基隆衛生局沒有善用EOC（緊急醫療應變中心）機制，讓基隆衛生局喊冤。對此指揮中心指揮官陳時中緩頰，次長並沒有要指責任何人，只是說有這樣的程序可以善用。

陳時中表示，薛次長並沒有要指責任何人的意思，也沒有特別指基隆衛生局怎樣，只是說有這樣程序大家可以善用。本來醫院系統有兩個系統在走，一個緊急跟大量傷患的EOC和REOC來應付大量緊急傷患做病患最適當分配，另外傳染病以前走公務系統的通報跟安排，經過和專家討論後，就開放REOC大量緊急傷患系統給傳染病相關病患，若需要可以來使用。

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陳時中進一步解釋，那天該系統公文才剛剛發下去，可能差別一天不到，所以有些訊息可能沒有到，是我們必須承認。第二個那天情況是一個病人，不需要啟用大量傷患系統，由於沒有ICU病床就求助基隆衛生局，衛生局立刻啟動他們原來公務系統一家家詢問，很快求到北榮系統把病人轉出，陳時中強調，那天是新的系統可以來幫忙傳染病系統來做，流程銜接上或許有些不順暢，但執行業務當事人並沒有延誤情形。

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