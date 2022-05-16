2個月內「二度酒駕」被抓！　北市公布酒駕累犯高清無碼照＋姓名

▲台北市2022年第2次公告酒駕累犯姓名、照片。（圖／台北市交通事件裁決所提供）

記者袁茵／台北報導

酒駕新法上路，針對屢次酒駕或拒測違規再犯者，除了加重罰鍰、、吊銷駕駛執照及道安講習等處分，並得公布酒駕累犯的姓名、照片及違規事實。台北市交通局裁決所日前公布1名酒駕累犯者姓名與照片後，16日再度公布酒駕累犯者「高玉龍」照片，曾經在今年2月酒駕，4月又再犯。

台北市交通事件裁決所16日表示，酒駕新法已於2022年3月31日上路，針對屢次酒駕或拒測違規再犯者，自2019年7月1日起算，於10年內第2次累犯，除了現行的加重罰鍰、吊銷駕駛執照及道安講習等處分，並得公布酒駕累犯的姓名、照片及違規事實。

裁決所指出，台北市今年第2次公告酒駕累犯名單共1人，該駕駛人於2022年2月7日在承德路1段第1次酒駕，又於2022年4月4日在信義路五段第2次酒駕，被警方攔下開單， 已公告於交通局官網酒駕及拒測累犯公布專區，公告內容是依中央規定，裁決確定後便公布汽機車駕駛人姓名、照片及違規事實等相關資訊。

台北市交通事件裁決所呼籲，喝酒不開車，開車不喝酒，勿心存僥倖駕車上路，找代駕服務或搭乘大眾運輸，以免觸犯法律而受罰，以杜絕酒駕情形發生，避免意外而遺憾終身。