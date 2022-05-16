快訊／防疫急門診爽約率最高49％　柯文哲怒飆「我看了就氣死」

記者袁茵／台北報導

台北市政府截至16日上午已開設23個防疫急門診與車來速篩檢站，並預計在17日新增中正紀念堂車來速、18日增加台大防疫急門診。不過台北市長柯文哲表示，台北市防疫急門診爽約率太高，最高可達49％，「我看了就氣死」。柯文哲強調，他現在先拜託民眾記得取消預約，再來就要「記下身分證字號」。

柯文哲16日召開防疫記者會時提及，台北市政府一直在擴建防疫急門診，因為新冠肺炎有99％都輕症，所以北市防疫急門診每天運作加到1萬1280量能，理論上試過，且也不會不給臨時到場民眾看診。

話鋒一轉，柯文哲說，「我要跟市民朋友抱怨，爽約率實在太高了！」使他忍不住調出統計數字來看，仁愛醫院爽約率高達42％，給12歲以下孩童的聯合醫院婦幼院區爽約率則達49％，最少的關渡醫院則是5％，「原本預約名額就不多，你預約還給人家放鴿子，這真的是⋯」

柯文哲強調，「你不來是可以取消的！拜託你預約，但更要拜託你不要爽約。」如果民眾臨時不去防疫急門診，拜託請一定要上網取消，「不可以放鴿子，我看了就氣死，（爽約率）最高到49％、最低5％，這太過分了！一開始是用拜託的，再來我就真的要記下身分證字號。」

最後，柯文哲表示，希望資源能有效運用，目前量能開到1.1萬，理論上可以處理快篩陽民眾，但拜託大家一定要預約、不來也要取消，「千萬不要預約了卻放鴿子，這會造成大家很大的困擾。」

▼台北市長柯文哲。（資料圖／台北市政府提供）