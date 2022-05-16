明開放預約第4劑！北市65歲↑長者有1000元禮券　非設籍可拿500元禮券

記者袁茵／台北報導

中央於16日起開放65歲以上長者、長照機構住民、18歲以上免疫力不全及免疫力低下且病情穩定者等3類對象，可接種第4劑（第2次追加劑）疫苗，初估有400萬人符合資格。台北市副市長蔡炳坤表示，17日將啟動預約系統，設籍北市65歲以上長者加碼1000元禮券、非設籍北市者為500元禮券。

台北市政府16日下午召開防疫記者會，蔡炳坤說明，台北市將於17日上午9時至18日下午5時啟動疫苗預約系統，考量到居家隔離新制「0＋7」將於17日上路，所以提供7萬4982個疫苗名額，加上醫院都有自行開設門診，總數為9萬5992劑疫苗。

▲台北市副市長蔡炳坤。（圖／台北市府提供）

蔡炳坤表示，此次開放的台北市第12期疫苗預約平台，仍有6至11歲兒童莫德納預約，共計6160個名額；另外針對65歲以上長者可以接種第4劑疫苗，17日起也可以上網預約，不過台北市準備了3種模式，包括預約系統、醫院特別門診，以及民政系統關懷媒合。

至於長照機構與18歲以上免疫力不全者接種第4劑疫苗，蔡炳坤指出，長照機構住民部分，台北市衛生局、社會局會專程安排到機構接種，而18歲以上免疫不全或低下對象，則請自行到醫院特別門診接種。

另外，針對65歲以上長者接種疫苗，蔡炳坤提及，不論是第1、2、3或4劑疫苗，台北市民都有1000元禮券，若非設籍台北市的長者則有500元禮券。

最後，關於日前到貨的185萬劑成人BNT疫苗，蔡炳坤說，疫苗以中央規劃為主，北市已有和中央積極聯絡，倘若來得及的話，可於17日疫苗平台中加入1萬劑BNT疫苗，但倘若中央沒有最後決定，就只能用莫德納疫苗取代。

▼第4劑新冠疫苗於16日開放接種，台北市將於17日開放疫苗預約平台。圖為疫苗接種示意圖。（圖／記者湯興漢攝）