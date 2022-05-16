BNT兒童疫苗到貨！北市採3接種模式　先發「家長意願書」再規劃

記者袁茵／台北報導

指揮中心16日宣布，輝瑞BNT兒童劑型疫苗77.76萬劑於上午到貨，指揮官陳時中提到，兒童疫苗總共220萬劑，剩下還有140多萬劑還會再來，足夠提供國內5到11歲的兒童施打。關於兒童BNT疫苗一事，台北市副市長蔡炳坤表示，家長在這段期間的心情是既期待又怕受傷害，之後會按照中央時程規劃，採3種模式替學童接種。

台北市政府16日下午召開防疫記者會，由台北市長柯文哲、台北市副市長蔡炳坤到場主持，而確診的台北市副市長黃珊珊則在家視訊參與。

針對兒童BNT疫苗到貨一事，蔡炳坤說明，這段期間的家長心情，的確是「既期待又怕受傷害」，最近接種比例一直在變動，台北市158所學校意願調查，約有23％家長同意學童接種莫德納疫苗，但從5月5日接種至今，儘管已完成34所學校施打，但「事實上施打率只有16.2％，確實接種率降低。」

蔡炳坤提及，今天看到中央宣布兒童BNT疫苗抵台，「我想這樣讓家長的心情，可能也比較安定下來了。」接下來台北市會按照中央規劃時程，盡快把接種注意事項、家長意願書等發給學童家長，回收後再來規劃接種，並採取3種模式施打疫苗，包括到校、醫院門診或預約系統，「國小家長們在這段時間可先把心情安定下來。」

▼台北市副市長蔡炳坤。（圖／台北市府提供）