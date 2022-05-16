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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

王美花踩空送台大被網友質疑　柯文哲：有病不送急診要去哪？

記者袁茵／台北報導

經濟部長王美花16日上午南下雲林，結果離開會場時不慎踩空跌倒受傷，緊急被送到台大虎尾分院急診室，所幸並無大礙，但也引發熱議。針對網友質疑為何要送到急診室，台北市長柯文哲直言，「不然她要去哪裡？奇怪，有病不去急診，要叫她去哪裡？」

台北市政府16日下午召開防疫記者會，被問到王美花因為扭傷送入急診室，被網友質疑台大急診室人很多，為什麼要送到急診？柯文哲聽聞問題後直言，「啊不然她要去哪裡？奇怪，有病不去急診，要叫她去哪裡？這很奇怪耶，好歹要診斷一下看多嚴重。」

柯文哲表示，年紀大了一扭傷，「有時候線性骨折還不知道咧！X光好歹要照一張。」有病不去急診，不然要去哪裡。

王美花16日前往雲林參加立委蘇治芬舉辦的活化台大雲林分校創設半導體綠能人才培育中心研討會，研討會也在上午約11點10分結束，但王美花在步出會館，不慎踩空，當場慘摔。而隨從人員見狀，也立即將王美花扶起，並將她送往醫院急診救治，所幸王美花本人並無大礙，並留在急診觀察中。

而王美花原預計參與11點半至12點半的雲科工大北勢區環保用地規劃等行程，也因跌倒取消。經濟部也對此表示，王美花因不慎踩空跌倒，緊急送醫後，雖有扭傷等輕微傷勢，但本人並無大礙，目前也正在北返途中，會持續處理公事。

▼台北市長柯文哲。（圖／台北市府提供）

▲▼北市疫情記者會0516，台北市長柯文哲、副市長蔡炳坤。（圖／台北市府提供）

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